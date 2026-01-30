Evropska unija sankcionisala suprugu predstavnika RS u Moskvi

Evropska unija uvela je u četvrtak sankcije za šest novinara i umjetnika iz Rusije, optuživši ih za propagandne aktivnosti. Na spisku je i Ekatarina Andreeva, prezenterka državnog Prvog kanala i supruga Dušana Perovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Rusiji, prenosi Detektor.

Vijeće Evropske unije dopunilo je listu sankcija sa prezenterkom ruskog Prvog kanala Ekatarinom Andreevom, navodeći da ona na ovoj televiziji radi od 1997. godine.

U opisu sankcija navodi se da je Andreeva vodeća prezenterka ruske državne televizije koja vodi glavne emisije na Prvom kanalu i redovno širi dezinformacije i propagandu o ratu i ruskoj agresiji na Ukrajinu te podržava rusku vojsku.

Ruski nezavisni mediji često su Andreevu opisivali kao “omiljenu novinarku” Vladimira Putina.

Unija je smatra odgovornom za provođenje i podršku akcija i politika Ruske Federacije koje potkopavaju ili prijete demokratiji, vladavini prava, stabilnosti i sigurnosti EU i trećih zemalja poput Ukrajine kroz manipulaciju informacijama i miješanje kroz podršku nasilnom konfliktu u drugim zemljama.

Detektor nije mogao dobiti komentar Andreeve. Njen suprug Dušan Perović, šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi koji je nedavno skinut sa liste američkih sankcija, kaže da sankcije EU njegovoj supruzi neće uticati na njegov rad.

- Nemam šta da komentarišem, to je sve verovatno od fonda onoga Navalnog, njegove žene - kazao je Perović nazivajući aktiviste bivšeg ruskog opozicionara “zlikovcima”.

Organizacija koju je osnovao Navalni ranije je otkrila da Andreeva ima crnogorsko državljanstvo.

- Jučer kada sam joj rekao, ona je raširila ruke, nasmijala se i rekla: ‘Šta da radim, nemam imovine u Evropi, ne moram u Evropu, raspast će se ta Evropa' - kazao je Perović.

On negira da je Andreeva propagandista. Ona već 30 godina čita novosti, kazao je on.

- Moja žena radi svoj posao, moja žena čita novosti, ona nije propagandista - dodao je Perović koji je nedavno skinut sa američkih sankcija zbog povezanosti s Miloradom Dodikom.

U objašnjenju sankcija EU navodi se da Andreeva redovno hvali Putinov režim i širi dezinformacije i propagandu o Ukrajini kao i Zapadu. Andreeva je bila voditeljica “Direktne linije sa Vladimirom Putinom” dva puta, 2001. i 2007. godine te je komentarisala Putinovu inauguraciju 2004., 2012. i 2018. godine kao i vojnu paradu.

Evropska unija je kasno u četvrtak saopštila da uvodi restriktivne mjere protiv još šest pojedinaca zbog ruskih hibridnih aktivnosti, posebno manipulacijama informacijama protiv EU i njenih zemalja članica i saveznika.

Širenje dezinformacija

Na listu sankcija dodani su i prezenter Dmitrij Guberniev i Maria Sitel, kao i propagandist Pavel Zarubin. Za njih se opisuje da su radili da podupru rusku propagandu širenjem dezinformacija o ratu u Ukrajini. Nova lista uključuje i glumca Romana Čumakova i baletnog plesača Sergeja Polunina za koje se navodi da su kroz svoj rad promovisali prorusku propaganda i teorije zavjera o ruskoj invaziji na Ukrajinu, kao i antiukrajinske i antizapadne stavove.

- Svi danas dodani na listu aktivno doprinose ruskom ratu protiv Ukrajine, naprimjer kroz prikupljanje novca za ruske vojne snage - navodi se u objašnjenju Evropske unije.

EU je do sada uvela sankcije za 65 pojedinaca, navodi se. Njima je imovina u EU zamrznuta, a građanima Unije i kompanijama je zabranjeno da s njima sarađuju finansijski. Zabranjen im je i ulazak u EU.

- Moja žena može bez te Evrope, postoji drugi deo svijeta koji je toliko lijep, i ljepši od te Evrope, nije prljav toliko, nema kriminala. Moskva je najbolji grad na svijetu sada - kazao je Perović.

Ranije je Fondacija za borbu protiv korupcije koju je osnovao ruski opozicionar koji je prvo preživio trovanje u avionu, a potom preminuo u ruskom zatvoru Aleksej Navalni objavila da Andreeva, osim ruskog, ima i crnogorsko te državljanstvo Hondurasa, što joj omogućava da putuje. Istražitelji fondacije naveli su da je crnogorsko državljanstvo dobila 2011. a državljanstvo Hondurasa 2005. godine. U saopštenju EU se također navodi da Andreeva ima ova dva državljanstva.

- To je ta priča Navalnijevog fonda ovdje. Pravili su filmove snimali dronovima, gadili po mojoj ženi. To je sve upakovano, kao i meni - kazao je Perović.

On je ranije bio na američkim sankcijama koje su mu ukinute nedavno zajedno sa drugim brojnim funkcionerima iz Republike Srpske.

- Ja sam bio na političkim sankcijama, zbog Dodika mi zalepili. Ja radim svoj posao - dodao je Perović.

Interesi RS

Odgovarajući na pitanje da li bi sankcije njegovoj EU njegovoj supruzi mogle uticati na rad predstavništva, Perović je rekao da ne vidi takvu mogućnost.

- Što bi meni to pravilo problem, što je moja supruga? Šta ima predstavništvo s mojom ženom osim što je moja supruga. Mi predstavljamo interese [Republike Srpske] - kazao je Perović i dodao da predstavništvo zbog sankcija Rusiji nema nikakvih ekonomskih aktivnosti.

Unija nije do sada uvodila sankcije zvaničnicima Republike Srpske, ali to jesu činile pojedine zemlje članice.

EU od 2024. godine aktivnije cilja istaknute ruske državljane koji podržavaju vojne akcije u Ukrajini i potkopavaju ključne vrijednosti Unije i zemlje članice. Sankcije su fokusirane na odgovorne za ruske hibridne aktivnosti protiv zemalja nečlanica i međunarodnih organizacija.

Prošle godine je EU usvojila pravni okvir kojim može brže djelovati protiv imovine ruskih državljana i finansijera destabilizirajućih aktivnosti kao i suspenziju dozvola za emitovanje ruskim medijima uključenim u dezinformacije.

U julu 2025. godine visoki predstavnik EU strogo je osudio aktivnosti Rusije u hibridnim kampanjama protiv sigurnosti zemalja članica i njenih partnera.