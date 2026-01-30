Zelenski optužio Evropu: "Doveli ste nas na rub kolapsa"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je evropske partnere da su njegovu zemlju ostavili bez adekvatne protuzračne odbrane, što je Rusiji omogućilo da balističkim projektilima teško ošteti energetsku infrastrukturu i dovede Ukrajinu "na rub potpunog zamračenja".

Zelenski tvrdi da su zbog zakašnjelih uplata sa Zapada ključni odbrambeni sistemi u kritičnim trenucima bili "neupotrebljivi", čime su ruski napadi ostavili milione ljudi bez osnovnih uslova za život.

Govoreći novinarima sinoć u Kijevu, ukrajinski predsjednik je rekao da su presretačke rakete Pac-3 za sisteme Patriot, koje su obećali evropski partneri, stigle s danom zakašnjenja zbog neizvršene uplate. Prema njegovim riječima, posljedice su bile dramatične – brojni građani ostali su bez struje, grijanja i vode usred najhladnije zime od početka rata.

- Uplata u okviru inicijative PURL nije provedena. Rakete nisu stigle - rekao je Zelenski, ne navodeći koja je država odgovorna za propust.

Frustracija zbog praznih sistema

Zelenski se, kako se čini, osvrnuo na ruski napad od 20. januara, tokom kojeg su, prema podacima ukrajinskih zračnih snaga, na Ukrajinu ispaljena 34 balistička i krstareća projektila. Municija Pac-3 jedina je u ukrajinskom arsenalu koja može obarati balističke projektile.

Još 16. januara upozorio je da su zalihe municije za protuzračnu odbranu opasno niske, navodeći da je do tog jutra nekoliko sistema ostalo potpuno bez raketa.

Objašnjavajući svoj oštar govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je otvoreno kritizirao evropske saveznike, Zelenski je rekao da je takav ton rezultat neizvršene uplate. "Rusija je uspjela poremetiti opskrbu Kijeva strujom i vodom jer su naše jedinice za odbranu od balističkih napada prazne – jednostavno prazne", poručio je.

- Pokušajte zamisliti: znam da balistički projektili lete prema našoj energetskoj infrastrukturi, znam da su sistemi Patriot raspoređeni i znam da struje neće biti jer nemamo raketa da ih presretnemo - rekao je Zelenski.

- U takvoj situaciji sam se našao. I onda pregovaram o raketama Pac-3 koje stižu dan nakon što smo dovedeni na rub potpunog kolapsa sistema.

Priznao je da govori "emotivno", ali je naglasio da Ukrajina i Evropa "moraju biti na istoj valnoj dužini kako bi sve ostalo moglo funkcionirati efikasno i na vrijeme".

Inicijativa PURL i reakcije Zapada

Inicijativu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) prošle godine pokrenuli su Sjedinjene Američke Države i NATO s ciljem da se sredstvima evropskih država nabavljaju američki sistemi protuzračne odbrane i drugo ključno naoružanje za Ukrajinu. Među državama učesnicama su Njemačka, Norveška, Poljska, Nizozemska, Belgija, Kanada, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Španija.

Dvojica zapadnih zvaničnika upoznatih s radom inicijative izjavila su da optužbe Zelenskog nisu tačne, ali su odbili iznijeti dodatne detalje. NATO nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

U međuvremenu, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) poručila je da evropske prijestolnice "moraju dublje posegnuti u vlastite zalihe protuzračne odbrane", upozoravajući da se Ukrajina ove zime suočava s "humanitarnom katastrofom".

Trampov poziv Putinu i primirje

Izjave Zelenskog dolaze u trenutku kada je Kremlj saopćio da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina sedmodnevno primirje u napadima na Kijev zbog ekstremno niskih temperatura.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Trampov cilj bio "stvoriti povoljne uvjete za održavanje pregovora" između ruskih i ukrajinskih zvaničnika u Abu Dabiju. Kremlj je danas potvrdio da je Putin pristao na prekid vatre do 1. februara.

Dvije strane su prošle sedmice održale trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u glavnom gradu Emirata, dok bi novi krug pregovora trebao uslijediti kasnije u februaru. Ukrajinski zvaničnici u međuvremenu optužuju Rusiju za "energetski teror", u trenutku dok administracija Donalda Trampa intenzivira napore da potakne mirovne pregovore i okonča rat koji narednog mjeseca ulazi u petu godinu.

Sam Tramp je tokom sastanka kabineta u četvrtak potvrdio razgovor s Putinom.