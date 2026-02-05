NAPAD DRONOVIMA

Rusi napali Kijev: Ima povrijeđenih osoba

Na mjestima događaja rade istražne i operativne ekipe, pirotehničari i hitne službe

Rusi dronovima napali Kijev. Kijevska policija

M. P.

5.2.2026

Dvije osobe su povrijeđene noćas u ruskom napadu dronovima na Kijev. Krhotine bespilotnih letjelica uzrokovale su štetu na stambenim zgradama i automobilima u nekoliko gradskih četvrti, izvijestila je Nacionalna policija Ukrajine.

Prema prvim informacijama, zabilježen je požar i jedna povrijeđena osoba.

Policija je saopćila kako su u četvrti Solomianskij krhotine drona oštetile fasade i razbile prozore na četiri višespratnice.

- Povrijeđena je 79-godišnja žena koja je prevezena u bolnicu. 89-godišnjoj ženi pomoć je pružena na licu mjesta - navodi se u saopćenju.

U četvrti Darnickij pad krhotina bespilotne letjelice oštetio je fasadu jedne stambene zgrade.

Na parkiralištu u četvrti Obolonskij zapalila su se dva automobila nakon pada krhotina drona.

Dron je udario u krov poslovne zgrade u četvrti Ševčenkivskij. Požar koji je pritom izbio je ugašen.

- Na mjestima događaja rade istražne i operativne ekipe, pirotehničari i hitne službe. Policija dokumentira posljedice ruskih ratnih zločina - poručili su iz policije.

