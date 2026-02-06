Još dvoje državljana BiH uhapšeno u akcijama ICE-a u SAD

Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država ažuriralo je statistiku uhapšenih stranih državljana u SAD koji su optuženi za teška krivična djela, a među novim imenima na toj listi nalazi se i dvoje državljana Bosne i Hercegovine.

U najnovijim akcijama Agencije za imigracije i carine (ICE) te Granične patrole SAD uhapšeni su Brankica Janković i Armin Smajilović.

Janković je uhapšena u Nešvilu, u saveznoj državi Tenesi, a sumnjiči se za posjedovanje narkotika i neovlašteni boravak na tuđem posjedu.

Smajilović je također uhapšen u Nešvilu, a protiv njega je podignuta optužba za ubistvo s predumišljajem.

Podsjećamo da se na ovoj listi, koju su američke vlasti nazvale "Najgori od najgorih", od ranije nalazi 11 osoba koje posjeduju pasoš Bosne i Hercegovine ili su porijeklom iz naše zemlje.

Na listi su od ranije Jeton Bytyqi, Admir Vele, Safet Avdulahaj, Demir Kećo, Gordana Juhić, Mirdal Lipljanac, Adnan Sinanović, Kemal Dugalić, Ermin Šarić, Denisa Alimanović i Hata Šarić.

Ove osobe terete se za niz teških krivičnih djela, uključujući napade, posjedovanje i distribuciju narkotika, krađe te pranje novca.

Za sada nije poznato da li će uhapšene osobe biti deportovane u Bosnu i Hercegovinu, niti gdje se trenutno nalaze.