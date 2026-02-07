Grabar-Kitarović razgovarala s Vensom: "Gotovo neprimjetno se ušuljao na tribine iza nas"

Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nedavno se vratila s Antarktike, nakon čega je otputovala u Italiju, gdje je, između ostalog, razgovarala i s potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensom (JD Vance). Grabar-Kitarović je i predsjednica Povjerenstva za izbor budućih domaćina Olimpijskih igara.

Sjednica Međunarodnog olimpijskog odbora započela je svečanim prijemom kod predsjednika Italijanske Republike Serđa Matarele (Sergio Mattarella), u prisustvu predsjednice MOO-a Kersi Koventri (Kirsty Coventry), te koncertom u milanskoj Skali.

- Veliko mi je zadovoljstvo raditi s novom predsjednicom MOO-a Kersi Koventri, proslavljenom olimpijkom, koja je energično pokrenula proces modernizacije rada i cijelog olimpijskog pokreta pod geslom Fit for the Future. Kao predsjednica Povjerenstva za izbor budućih domaćina Olimpijskih igara predstavila sam najnovije informacije o preispitivanju tog procesa, s ciljem da on bude transparentniji, uključiviji i dugoročno održiv - navela je Grabar-Kitarović.

Dodala je da su u Milano počeli pristizati i šefovi država i vlada, koji su prisustvovali predsjedničkoj večeri.

- Domaćina narednih Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. predstavljala je američka delegacija na čelu s potpredsjednikom Džej Di Vensom. Bila sam iznenađena opuštenim, gotovo porodičnim ozračjem. Potpredsjednik Vens bio je vrlo ugodan sagovornik, ljubazan i neposredan. Jutros se gotovo neprimjetno ušuljao na tribine iza nas te je sa svojom porodicom pratio umjetničko klizanje. Ispoštovali smo njegovu želju za tihim porodičnim trenucima - kazala je Grabar-Kitarović.

Na kraju je poručila da Olimpijske igre podsjećaju na "ono najbolje u čovjeku – poštovanje pravila, dostojanstvo suparnika i snagu zajedništva".

"To je poruka koja nadilazi sport. Poruka da su mir, saradnja i fer-plej mogući i potrebniji nego ikada", istakla je.