Muškarac optužen zbog prijetnji ubistvom Džej Di Vensu

Muškarac iz mjesta Tolido u američkoj saveznoj državi Ohajo, Šenon Matre (33), optužen je za prijetnje smrću potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensu. Ovu informaciju saopštili su federalni tužioci.

Optužba je podnesena nakon što je Matre 21. januara, navodno, izjavio da će "pronaći Vensa" i koristiti svoju automatsku pušku M14 kako bi ga ubio. Nije poznato kako su vlasti saznale za ovu prijetnju, niti da li je Matre izjavu dao usmeno ili pismeno, prenosi New York Times.

Prema objavi na društvenim mrežama samog Vensa, Matre je prijetnju iznio dan prije nego što je potpredsjednik trebao govoriti na događaju u Tolidu o ekonomskom planu administracije.

Tokom istrage, vlasti su u telefonu osumnjičenog pronašle materijale koji se odnose na seksualno zlostavljanje djece.

Kao rezultat toga, Matre je optužen za dvije ozbiljne tačke: prijetnje protiv predsjednika i njegovih nasljednika te prijem i distribuciju dječije pornografije.

Generalna tužiteljka Pamela Bondi naglasila je da "niko ne može da se sakrije od američkog Ministarstva pravde, čak ni iza ekrana".

Ako bude osuđen, Matre se suočava s maksimalnom kaznom do pet godina zatvora zbog prijetnji potpredsjedniku SAD i do 20 godina zatvora zbog optužbi za dječiju pornografiju, naveli su tužioci.