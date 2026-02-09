Mačado objavila da je njen prijatelj nasilno odveden nakon puštanja iz zatvora

Vlada je u nedjelju oslobodila nekoliko istaknutih opozicionara nakon dugotrajnih, politički motivisanih pritvaranja. Venecuelanska opoziciona liderka Maria Corina Mačado (Machado) je na društvenim mrežama objavila da je njen bliski saradnik Juan Pablo Guanipa odveden oko ponoći u stambenom naselju u glavnom gradu Caracasu.

- Teško naoružani muškarci, obučeni u civilnu odjeću, došli su u četiri vozila i nasilno ga odveli. Zahtijevamo njegovo trenutno oslobađanje - objavila je na platformi X.

Puštanje zatvorenika

Oslobađanja opozicionih aktivista uslijedila su dok se vlada vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez suočava s rastućim pritiskom da oslobodi stotine ljudi čija su hapšenja prije nekoliko mjeseci ili godina bila povezana s njihovim političkim angažmanom. Puštanja na slobodu došla su i nakon posjete predstavnika Ureda visokog komesara Ujedinjenih naroda za ljudska prava Venecueli.

Press služba vlade nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak.

Rodriguez je položila zakletvu kao vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele nakon što je 3. januara američka vojska zarobila tadašnjeg predsjednika Nicolasa Madura. Njena vlada je nekoliko dana kasnije počela s puštanjem zatvorenika.

Neki od onih koji su oslobođeni u nedjelju pridružili su se porodicama koje čekaju ispred zatvora na svoje najmilije. U jednom trenutku skandirali su "Ne bojimo se! Ne bojimo se!" i kratko su prošetali.

Venecuelska organizacija za prava zatvorenika "Foro Penal" potvrdila je da je u nedjelju oslobođeno najmanje 30 osoba.

Mačado je rekla da je među oslobođenima i nekoliko njenih članova, uključujući Mariu Oropezu, koja je uživo prenosila svoje hapšenje dok su joj pripadnici vojne obavještajne službe pajserom razvaljivali vrata stana. Mačadin advokat Perkins Rocha također je pušten.

Ozbiljna zabrinutost

Alfredo Romero, predsjednik "Foroa Penal", izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog Guanipinog nestanka.

- Za sada nemamo jasne informacije o tome ko ga je odveo. Nadamo se da će odmah biti oslobođen - napisao je na X-u.

Guanipin sin Ramon objavio je na društvenim mrežama da je njegov otac "presretnut i kidnapovan" od strane "grupe od približno 10 neidentifikovanih osoba". Naveo je i da su u događaj bila uključena tri vozila.

- Zahtijevamo hitan dokaz da je živ i njegovo oslobađanje - napisao je Ramon Guanipa na X-u.

Guanipa je uhapšen krajem maja, a ministar unutrašnjih poslova Diosdado Cabello optužio ga je da učestvuje u navodnoj "terorističkoj grupi" koja je planirala bojkot tadašnjih parlamentarnih izbora. Njegov brat Tomas odbacio je optužbe i poručio da je hapšenje imalo za cilj gušenje političkog neslaganja.

- Različito političko mišljenje ne može biti kriminalizirano u Venecueli, a danas je Juan Pablo Guanipa zatočenik savjesti ovog režima - rekao je Tomas Guanipa nakon hapšenja.