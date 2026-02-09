Helez: "Pozivam Dodika da pokrene otcjepljenje, mi imamo plan, spremni smo"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez uputio je oštru poruku lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, pozivajući ga da, kako je naveo, prestane s višegodišnjim najavama otcjepljenja entiteta Republika Srpska i pređe s riječi na djela.

Helez je istakao da su građani godinama izloženi političkoj retorici bez konkretnih poteza, uz poruku da je vrijeme da se takva praksa prekine.

- Dosta je najava i beskrajne političke sapunice bez završetka. Ako ima hrabrosti i stvaran plan, neka ga konačno pokaže. Ako nema, neka prestane trovati ovu zemlju. Međutim, neka unaprijed zna jedno: građani koji vole ovu zemlju nisu ni naivni ni pasivni. Dok on glumi revolucionara bez hrabrosti da povuče potez, drugi razmišljaju ozbiljno. Postoji i plan B, potpuno razrađen, zakonit i spreman. Iskreno se nadamo da nam nikada neće trebati, jer ne bi donio dobro nikome. A naročito ne njemu - poručio je Helez.

Dodao je i da je, prema njegovim riječima, ishod svake secesionističke avanture unaprijed jasan.

- Sto puta će prije nestati RS nego Bosna i Hercegovina - naveo je.

Prema njegovim riječima, svaki pokušaj otcjepljenja značio bi kraj postojanja entiteta.

- RS neće 'izaći' iz BiH, ona bi u tom slučaju prestala postojati. Dodik vrlo dobro zna kako je nastao manji bh. entitet. Ako krene u takvu avanturu, nestat će isto onako kako je i nastao. U svojim javnim nastupima vrijeđanje Bošnjaka i nasilno prekrajanje historije koristi kao dimnu zavjesu. Kada nema argumenata, poseže za uvredama. Kada nema činjenica, pribjegava revizionizmu. Kada nema budućnosti, kopa po prošlosti, lažno, selektivno i sramotno - naveo je Helez.

Naglasio je da u proteklih više od deset godina nije viđen nijedan konkretan potez koji bi potvrdio Dodikove prijetnje.

- Godinama svjedočimo samo trovanju ove zemlje. Kad god se pojave problemi – sudski procesi, afere, sankcije ili prazna kasa – izvuče istu izlizanu frazu i očekuje da svi stanu mirno. Zato poručujem: ili uradi ono čime godinama prijetiš ili konačno priznaj da je 'otcjepljenje' samo parola za produženje tvoje političke karijere. I jedno i drugo bi, iskreno, bilo poštenije od ovog beskrajnog glumljenja sile. Šta god odlučiš, mi smo spremni - zaključio je Helez.