Putin dobio upozorenje od saradnika da je rat postao preveliki zalogaj: Najgore tek dolazi

Oni su ukazali na slabe prihode od nafte, koji su u januaru pali za 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu

Vladimir Putin. AP

M. P.

10.2.2026

Finansijska situacija u Kremlju postaje sve kritičnija i mogla bi da dostigne tačku ključanja u narednih nekoliko mjeseci, dok prihodi od nafte opadaju, a predsednik Vladimir Putin ne pokazuje namjeru da okonča rat u Ukrajini.

- Ruski zvaničnici sve alarmantnije upozoravaju Putina da bi finansijska kriza mogla da pogodi zemlju do ljeta - rekli su izvori za Washington Post.

Oni su ukazali na slabe prihode od nafte, koji su u januaru pali za 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i budžetski deficit koji i dalje raste, čak i nakon što je Putin povećao poreze za potrošače.

Jedan moskovski poslovni izvršni direktor takođe je rekao da bi kriza mogla da stigne "za tri ili četiri mjeseca" usred spirale inflacije, dodajući da restorani zatvaraju svoja vrata, a hiljade radnika gubi posao.

Ekonomski pritisci sežu još od invazije Rusije na Ukrajinu prije četiri godine. Kako su sankcije počele da deluju, a Putin mobilisao ekonomiju za produženi rat, tržište rada je postalo zategnuto, a inflacija visoka, što je primoralo centralnu banku da održava visoke kamatne stope. Nedavno ublažavanje tih mera nije uspelo da spriječi pad potrošnje u nekoliko sektora.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# VLADIMIR PUTIN
