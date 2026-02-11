Treća smrt dojenčadi prijavljena usred povlačenja hrane za bebe

Francuske zdravstvene vlasti prijavile su treću smrt dojenčadi povezanu s hranom za bebe usred nedavnog povlačenja proizvoda za hranu za bebe širom Evrope.

Zdravstveni krizni centar Ministarstva zdravstva objavio je da su "tri izvještaja o smrti dojenčadi prijavljena francuskim zdravstvenim vlastima", prema emiteru BFMTV.

Napomenuli su da se izvještaji odnose na djecu za koju se navodi da je konzumirala hranu za dojenčad koja je predmet povlačenja.

Dva smrtna slučaja dojenčadi prijavljena su 23. decembra i 8. januara.

- Do danas nije naučno utvrđena uzročna veza. Sudske istrage su u toku u vezi s ovim izvještajima - napomenuo je zdravstveni krizni centar.

Od kraja 2025. godine, nekoliko brendova, uključujući Nestle i Danone, pokrenulo je dobrovoljno povlačenje i oduzimanje hrane za dojenčad s tržišta u Francuskoj i drugim zemljama zbog zabrinutosti oko mogućeg prisustva toksina poznatog kao cereulid u njihovim proizvodima.