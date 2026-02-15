Obama komentarisao video na kojem ga Tramp prikazuje kao majmuna: "Ameriku je pretvorio u lakrdiju"

Barak Obama (Barack Obama) je izjavio da većini Amerikanaca ne odgovara retorika Bijele kuće u drugom mandatu Donalda Trampa (Donald Trump), koja, prema njegovim riječima, američku politiku pretvara u lakrdiju.

U subotu se Obama prvi put osvrnuo na kontroverzni video objavljen ranije ovog mjeseca na Trumpovom računu Truth Social, u kojem su bivši predsjednik i njegova supruga Mišel Obama (Michelle Obama) prikazani kao majmuni.

Donald Tramp odbio je da se izvini za video, koji je mnogima djelovao rasistički, uprkos snažnoj osudi iz obje političke stranke. Umjesto toga, Bijela kuća je optužila jednog zaposlenika za "pogrešku", a snimak je uklonjen. Tramp je tvrdio da nije pogledao video do kraja pa nije znao da su Obama i njegova supruga prikazani kao majmuni.

"Mislim da je važno prepoznati da većina američkog naroda smatra takvo ponašanje duboko uznemirujućim", rekao je Obama voditelju Brianu Tyleru Cohenu (Brian Tyler Cohen) u podcastu "No Lie".

Cohen je upitao kako se zemlja može oporaviti od onoga što je nazvao "degradacijom diskursa", navodeći taj video i označavanje dvoje američkih državljana koji su ubijeni tokom imigracijske racije u Minneapolisu kao "domaće teroriste".

- Istina je da takva retorika privlači pažnju i odvlači pažnju, ali putujem zemljom i susrećem ljude i oni dalje vjeruju u pristojnost, uljudnost i ljubaznost - istakao je Obama.

On je dodao da se, međutim, na društvenim mrežama i televiziji odvija "svojevrsna lakrdija".

- I čini se da među ljudima koji su ranije smatrali da je potrebno imati određeni osjećaj pristojnosti i poštovanja prema uredu, zbog toga nema srama. Dakle, to je izgubljeno - zaključio je Obama.