Obama šokirao izjavom: Vanzemaljci su stvarni, ali nisu tamo gdje svi misle

Bivši američki predsjednik Barak Obama ponovo je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je u novom intervjuu govorio o jednoj od najintrigantnijih tema savremenog doba – postojanju vanzemaljskog života i tajnama američke vlade.

Gostujući u podcastu kod Brajana Tajlera Koena, Obama je na direktno pitanje da li su vanzemaljci stvarni odgovorio kratko:

– Oni su stvarni. Ipak, ubrzo je kroz smijeh dodao da ih lično nikada nije vidio, pokušavajući ublažiti težinu svoje izjave.

Tom prilikom osvrnuo se i na dugogodišnje teorije zavjere vezane za Area 51. Poručio je da se tamo ne kriju nikakvi vanzemaljci niti tajni podzemni kompleksi, našalivši se da bi eventualna zavjera morala biti toliko velika da bi bila sakrivena čak i od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Obama je otkrio i da je jedno od prvih pitanja koje je postavio po dolasku u Bijelu kuću bilo upravo gdje su vanzemaljci i da li SAD posjeduje njihove letjelice, ali da je od obavještajnih službi dobio negativan odgovor.

O sličnim temama govorio je i ranije. U emisiji kod Džejmsa Kordena 2021. godine priznao je da američka vojska ima snimke neidentifikovanih objekata čije kretanje i putanje nauka ne može objasniti, naglasivši da Pentagon te slučajeve shvata veoma ozbiljno.