U Davosu je održao historijski govor: Sad stvara globalni mega-pakt protiv Trumpa

Dva najveća svjetska trgovinska bloka oprezno istražuju mogućnost tješnjeg povezivanja kako bi zaobišli carine Donalda Trumpa. Evropska unija i indo-pacifički blok od 12 država započinju razgovore o prijedlozima za stvaranje jednog od najvećih globalnih ekonomskih saveza, potvrdilo je više izvora upoznatih s pregovorima.

Inicijativu predvodi Kanada, nakon što je premijer Mark Carney prošlog mjeseca pozvao takozvane srednje sile da se odupru pritisku trgovinskog rata, samo nekoliko dana nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina Danskoj ako ne ustupi Grenland, piše Politico.

Carney je svjetskim liderima i poslovnoj eliti u govoru u Davosu, koji je postao viralan, poručio da Ottawa „predvodi napore za povezivanje Transpacifičkog partnerstva (CPTPP) i Evropske unije, čime bi se stvorio novi trgovinski blok od 1,5 milijardi ljudi“.

Takozvane srednje sile tako preuzimaju inicijativu: EU i CPTPP ove godine započinju razgovore o sporazumu koji bi povezao lance snabdijevanja članica poput Kanade, Singapura, Meksika, Japana, Vijetnama, Malezije i Australije s Evropom.

Time bi se okupilo gotovo 40 država s različitih strana svijeta s ciljem postizanja dogovora o takozvanim pravilima o porijeklu. Ta pravila određuju ekonomsku nacionalnost proizvoda, a sporazum bi omogućio proizvođačima unutar oba bloka da jednostavnije trguju robom i njenim komponentama uz niske carine, kroz proces poznat kao kumulacija.

Ranije ovog mjeseca, Carney je poslao svog ličnog predstavnika pri Evropskoj uniji, Johna Hannaforda, u Singapur kako bi prikupio mišljenja regionalnih lidera o potencijalnom sporazumu.

„Stvari definitivno napreduju“, rekao je jedan kanadski vladin zvaničnik. „Vodili smo vrlo produktivne razgovore o tome s drugim partnerima širom svijeta“, dodao je zvaničnik, koji je, kao i drugi sagovornici u ovom tekstu, želio ostati anoniman zbog rane faze pregovora.