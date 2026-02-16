U Davosu je održao historijski govor: Sad stvara globalni mega-pakt protiv Trumpa

Dva najveća svjetska trgovinska bloka oprezno istražuju mogućnost tješnjeg povezivanja kako bi zaobišli carine Donalda Trumpa. Evropska unija i indo-pacifički blok od 12 država započinju razgovore o prijedlozima za stvaranje jednog od najvećih globalnih ekonomskih saveza, potvrdilo je više izvora upoznatih s pregovorima.
Inicijativu predvodi Kanada, nakon što je premijer Mark Carney prošlog mjeseca pozvao takozvane srednje sile da se odupru pritisku trgovinskog rata, samo nekoliko dana nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina Danskoj ako ne ustupi Grenland, piše Politico.
Carney je svjetskim liderima i poslovnoj eliti u govoru u Davosu, koji je postao viralan, poručio da Ottawa „predvodi napore za povezivanje Transpacifičkog partnerstva (CPTPP) i Evropske unije, čime bi se stvorio novi trgovinski blok od 1,5 milijardi ljudi“.
Takozvane srednje sile tako preuzimaju inicijativu: EU i CPTPP ove godine započinju razgovore o sporazumu koji bi povezao lance snabdijevanja članica poput Kanade, Singapura, Meksika, Japana, Vijetnama, Malezije i Australije s Evropom.
Time bi se okupilo gotovo 40 država s različitih strana svijeta s ciljem postizanja dogovora o takozvanim pravilima o porijeklu. Ta pravila određuju ekonomsku nacionalnost proizvoda, a sporazum bi omogućio proizvođačima unutar oba bloka da jednostavnije trguju robom i njenim komponentama uz niske carine, kroz proces poznat kao kumulacija.
Ranije ovog mjeseca, Carney je poslao svog ličnog predstavnika pri Evropskoj uniji, Johna Hannaforda, u Singapur kako bi prikupio mišljenja regionalnih lidera o potencijalnom sporazumu.
„Stvari definitivno napreduju“, rekao je jedan kanadski vladin zvaničnik. „Vodili smo vrlo produktivne razgovore o tome s drugim partnerima širom svijeta“, dodao je zvaničnik, koji je, kao i drugi sagovornici u ovom tekstu, želio ostati anoniman zbog rane faze pregovora.
Ključ je u pravilima o porijeklu
EU i indo-pacifički blok, službeno poznat kao Sveobuhvatni i progresivni sporazum za transpacifičko partnerstvo, odlučili su još u novembru prošle godine udružiti ekonomske snage kako bi se suprotstavili fragmentaciji slobodne trgovine nakon Trumpovih carina. „Vidimo veliku vrijednost u jačanju trgovine između EU i članica CPTPP-a, što bi također doprinijelo otpornosti lanaca snabdijevanja“, izjavio je jedan japanski trgovinski zvaničnik.
Sporazum o pravilima o porijeklu „bio bi zanimljiv“, dodao je, ali „konkretni rezultati se ne mogu očekivati u kratkom roku“.
„Ako je EU spremna razgovarati, to bi, naravno, cijelu stvar učinilo vrlo zanimljivom“, rekao je trgovinski diplomata iz druge države članice CPTPP-a. Unutar EU, neki zvaničnici su „izuzetno zainteresirani“ za postizanje sporazuma o kumulaciji, naveo je viši predstavnik poslovnog sektora upoznat s njihovim stavovima. Iako je sporazum „svakako dio šire saradnje između EU i CPTPP-a“, potvrdio je jedan zvaničnik EU, on „za sada nije među prioritetima za djelovanje“. Hitniji razgovori, kako je rekao, usmjereni su na „konkretne rezultate“ poput približavanja lanaca snabdijevanja i jačanja diversifikacije trgovine među članicama.
Podrška poslovne zajednice
Poslovne organizacije širom Evrope, međutim, sve glasnije podržavaju sporazum o pravilima o porijeklu i potiču Bruxelles i London da nastave pregovore. Njemačka privredna i industrijska komora (DIHK) i Britanske privredne komore otvoreno podržavaju ovaj sporazum. O tim pitanjima se unutar oba bloka „interno raspravlja“, ali još uvijek ne javno, rekao je Klemens Kober, direktor za trgovinsku politiku pri DIHK-u. „Svi relevantni akteri to razmatraju.“
„Ako bi se u okviru ovih pregovora uspjelo postići da ta pravila budu što usklađenija i jednostavnija, to bi se moglo pokazati korisnim za njemačke kompanije“, rekao je Kober. Istakao je da EU već ima sporazume o slobodnoj trgovini s većinom članica CPTPP-a, uključujući Novi Zeland, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu. „Mogućnost kumulacije porijekla između različitih sporazuma o slobodnoj trgovini izuzetno je korisna.“
„Nadamo se da će, ako se postigne uspjeh i vide konkretne koristi na različitim područjima, to potaknuti i druge zemlje da se pridruže u pozitivnom smislu“, dodao je Kober. „Dakle, što nas je više, to bolje.“