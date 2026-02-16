Obama: Nema dokaza da su vanzemaljci stupili u kontakt s nama

Bivši američki predsjednik Barak Obama rekao je da nije vidio dokaze da su vanzemaljci "stupili u kontakt s nama", nakon što je na društvenim mrežama izazvao lavinu komentara izjavom u podcastu da su vanzemaljci stvarni.
Tokom kratkog seta pitanja s voditeljem podcasta Brajanom Tajlerom Koenom, Obamu su pitali: "Jesu li vanzemaljci stvarni?"
- Stvarni su. Ali ja ih nisam vidio. I ne čuvaju ih u Area 51 - odgovorio je.
U nedjelju je bivši predsjednik na Instagramu objavio saopćenje u kojem je, čini se, želio pojasniti šta je mislio izjavama koje su u međuvremenu postale viralne.
- Pokušavao sam ostati u duhu brzih pitanja, ali pošto je privuklo pažnju, da pojasnim. Statistički gledano, svemir je toliko ogroman da su šanse dobre da negdje postoji život. Ali udaljenosti između zvjezdanih sistema su toliko velike da su male šanse da su nas vanzemaljci posjetili, i tokom mog mandata nisam vidio dokaze da su vanzemaljci stupili u kontakt s nama. Zaista! - naveo je.
Tajnovitost oko Area 51, strogo čuvane hladnoratovske testne lokacije u pustinji Nevade, decenijama podgrijava teorije zavjere među ljubiteljima NLO-a.
CIA je 2013. godine priznala postojanje ove baze, ali ne i navodne padove NLO-a, vanzemaljce crnih očiju ili inscenirana slijetanja na Mjesec.
Deklasifikovani dokumenti, nakon decenija negiranja američkih zvaničnika, počeli su ovu vojnu instalaciju površine oko 20.700 kvadratnih kilometara navoditi po imenu.
Baza je služila kao poligon za testiranje niza tajnih letjelica, a njena povijest uključuje brojne eksperimente i razvoj vojnih tehnologija tokom Hladnog rata.