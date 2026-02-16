Obama: Nema dokaza da su vanzemaljci stupili u kontakt s nama

Bivši američki predsjednik Barak Obama rekao je da nije vidio dokaze da su vanzemaljci "stupili u kontakt s nama", nakon što je na društvenim mrežama izazvao lavinu komentara izjavom u podcastu da su vanzemaljci stvarni.

Tokom kratkog seta pitanja s voditeljem podcasta Brajanom Tajlerom Koenom, Obamu su pitali: "Jesu li vanzemaljci stvarni?"

- Stvarni su. Ali ja ih nisam vidio. I ne čuvaju ih u Area 51 - odgovorio je.