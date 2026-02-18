Američki senator dansku premijerku nazvao "malom damom" tokom sastanka o Grenlandu

Republikanski američki senator Lindzi Grem nazvao je dansku premijerku Mete Frederiksen "malom damom" tokom sastanka o Grenlandu na marginama Minhenske sigurnosne konferencije tokom vikenda.

Izvor koji je prisustvovao sastanku o Grenlandu, gdje su bili prisutni danska premijerka i premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen, rekao je za list "Berlingske" da je Grem oslovio Frederiksenovu "malom damom".

Učesnik sastanka opisao je Gremovo ponašanje kao užasno, šokantno i izuzetno neprikladno.

Frederiksen je navodno ostala mirna i nije reagirala na takav gest.

Prema izvorima "Berlingskea", između Grema i grenlandskog premijera odvijala se i "pozorišna scena", tokom koje je američki senator demonstrativno zijevao direktno u Nilsenovo lice.