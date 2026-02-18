Trostruko ubistvo lovaca u planinama: Greška u lovu odvela do smrti muškaraca

Istraga misterioznog trostrukog ubistva trojice lovaca u planinama Nebrodi na Siciliji čini se da je stigla do prekretnice, javlja RAI News.

Tragična lovačka nesreća dogodila se 28. januara u šumi u Montagnarealeu, u talijanskoj pokrajini Messina, gdje je jedan od muškaraca zamijenjen za divlju svinju i ubijen, drugi upucan, a na kraju su tri osobe izgubile život.

Đuzepe Pino (Giuseppe Pino), 44-godišnji, gotovo je sigurno bio zamijenjen za divlju svinju od strane Antonija Gatanija (Antonio Gatani), 82-godišnjeg lovca iz Pattija, koji ga je navodno upucao nakon što je vidio nešto što se miče na čistini.

Nakon što je vidio kako mu brat pada, Dejvis Pino (Davis Pino) je navodno reagirao pucajući u starijeg muškarca u prsa, što je izazvalo protureakciju A.S.-a, jedinog preživjelog, koji je priznao da je upucao Dejvisa i ubio ga.

Priznanje 50-godišnjeg poljoprivrednika, prijatelja Gatanija, međutim, nije prihvaćeno: dao ga je noć nakon trostrukog ubistva dok su ga karabinjeri i suci ispitivali u policijskoj stanici kao osobu upoznatu s činjenicama.

Proučavanje snimaka

Čim je stavljen pod istragu, muškarac u prisustvu svog advokata nije rekao ni riječi. Biće ponovno ispitan u narednim danima. Istražitelji čekaju rezultate balističkog testa puške koja mu je oduzeta, kao i analizu snimke s kamere postavljene na pušku mlađeg brata Pinoa. Te slike mogle bi razjasniti nejasnoće u rekonstrukciji događaja.

U međuvremenu, proučavaju se i snimke s akcijske kamere koja je možda zabilježila pucnjavu. Kamera je bila pričvršćena na pušku 26-godišnjeg Dejvisa, najmlađe od žrtava. Istražitelji analiziraju snimku, ali zbog tamnih kadrova i kišovitog jutra na dan masakra, slike je teško dešifrirati.

Pucao iz puške

Vjeruje se da je Gatanije prvi pucao, vjerovatno zaveden bukom ili kretanjem grma. Pucao je iz svoje lovačke puške misleći da pogađa plijen. Đuzepe Pino, čija je puška bila jedina koja nije opalila, odmah je umro, pritom je ranjen i njegov brat. Mladić je potom upucao starijeg muškarca u prsa i ubio ga. Četvrti muškarac, prestravljen, odgovorio je pucajući u Dejvisa, a zatim pobjegao.

Istražitelji se nadaju da će snimci, u kombinaciji s tehničkim testovima, dati odgovore na nejasna pitanja oko ove tragične nesreće.