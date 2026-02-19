Novi Meksiko istražuje navode o zakopanim tijelima na imanju Džefri Epstina

Novi Meksiko, država u jugozapadnoj regiji Sjedinjenih Američkih Država (SAD), istražuje navode iz objavljenih dokumenata prema kojma je seksualni prijestupnik Džeferi Epstin (Jeffrey Epstein) naredio zakopavanje tijela dvije djevojke u okolini njegovog imanja.

Reuters je objavio animaciju imanja u Novom Meksiku, koja je napravljena korištenjem satelitskih snimaka iz nekoliko izvora.

Portparolka Ministarstva pravde Novog Meksika Loren Rodrigez (Lauren Rodriguez) izjavila je da je Ministarstvo pravde SAD-a iz 2019. godine zatražilo neredigovanu kopiju e-maila koji je sadržavao tu optužbu.

Ministarstvo pravde SAD-a nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, a i FBI je odbio komentarisati.

Zakonodavno tijelo Novog Meksika pokrenulo je prvu sveobuhvatnu istragu o optužbama da je Epstin seksualno zlostavljao djevojke i žene na ranču Zorro.

Pritisak demokratskih zakonodavaca da se otkriju Epstinovi zločini postao je veliki politički izazov za američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

Redigovani e-mail iz 2019. godine, sadržan u najnovijem izdanju dokumenata vezanih za Epstina, poslan je nekoliko mjeseci nakon Epstinove smrti Ediju Aragonu (Eddyju Aragonu), voditelju emisije u Novom Meksiku koji je u svojoj emisiji govorio o ranču Zorro.

Pošiljalac e-maila, koji je tvrdio da je bivši zaposlenik ranča Zorro, tražio je isplatu jednog bitcoina u zamjenu za snimke iz Epstinove kuće, a na kojima ima seksualne odnose s maloljetnicama.

U redigovanom e-mailu upućenom Aragonu navodi se da su dvije djevojke iz inostranstva sahranjene po Epstinovom naređenju "negdje u brdima izvan Zorra" i da su umrle "davljenjem tokom grubog, fetišističkog seksa".

Ministarstvo pravosuđa je prošle godine upozorilo da neki od dokumenata koje je otkrilo iz istrage o Epstinu sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje i da uključuju anonimne optužbe koje istražitelji nisu potvrdili ili su u nekim slučajevima utvrđene kao lažne.