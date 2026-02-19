Tramp sutra predsjeda prvim sastankom Odbora za mir u Gazi

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) predsjedat će sutra prvim sastankom Odbora za mir, u sjeni neriješenih pitanja o budućnosti Gaze, na događaju koji će okupiti predstavnike iz više od 45 zemalja.

Razoružanje Hamasa, fond za obnovu i dotok humanitarne pomoći stanovništvu palestinske enklave pitanja su koja će testirati efikasnost odbora u idućimsedmicama i mjesecima. Očekuje se da će Tramp objaviti kako su članice dosad skupile pet milijardi dolara za obnovu Gaze, od toga po 1.2 milijarde od Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

Odbor za mir je kontroverzan jer uključuje Izrael, ali ne i Palestince te zbog toga što bi se po Trampovoj zamisli trebao baviti i drugim pitanjima osim Gaze, što je izazvalo zabrinutost da bi mogao umanjiti ulogu UN-a kao glavne platforme za globalnu diplomaciju i rješavanje sukoba.

Visoki američki dužnosnici rekli su i da će Tramp objaviti da nekoliko država planira poslati hiljade vojnika u Međunarodne stabilizacijske snage koje bi pomogle u održavanju mira u Gazi. Na događaju se očekuju izaslanstva 47 država, uključujući Evropsku uniju. No na sastanku neće sudjelovati stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Francuska, Britanija, Rusija i Kina.

Osim Trampa, govorit će američki državni tajnik Marco Rubio, američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, bivši britanski premijer Tony Blair koji bi trebao imati visoku funkciju u odboru, američki ambasador u UN-u Mike Waltz i visoki predstavnik za Gazu Nikolaj Mladenov.