PREDSJEDNIK SAD

Tramp sutra predsjeda prvim sastankom Odbora za mir u Gazi

Očekuje se da će Tramp objaviti kako su članice dosad skupile pet milijardi dolara za obnovu Gaze

Donald Tramp. AP

Dž. R.

19.2.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) predsjedat će sutra prvim sastankom Odbora za mir, u sjeni neriješenih pitanja o budućnosti Gaze, na događaju koji će okupiti predstavnike iz više od 45 zemalja.

Razoružanje Hamasa, fond za obnovu i dotok humanitarne pomoći stanovništvu palestinske enklave pitanja su koja će testirati efikasnost odbora u idućimsedmicama i mjesecima. Očekuje se da će Tramp objaviti kako su članice dosad skupile pet milijardi dolara za obnovu Gaze, od toga po 1.2 milijarde od Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

Odbor za mir je kontroverzan jer uključuje Izrael, ali ne i Palestince te zbog toga što bi se po Trampovoj zamisli trebao baviti i drugim pitanjima osim Gaze, što je izazvalo zabrinutost da bi mogao umanjiti ulogu UN-a kao glavne platforme za globalnu diplomaciju i rješavanje sukoba.

Visoki američki dužnosnici rekli su i da će Tramp objaviti da nekoliko država planira poslati hiljade vojnika u Međunarodne stabilizacijske snage koje bi pomogle u održavanju mira u Gazi. Na događaju se očekuju izaslanstva 47 država, uključujući Evropsku uniju. No na sastanku neće sudjelovati stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Francuska, Britanija, Rusija i Kina.

Osim Trampa, govorit će američki državni tajnik Marco Rubio, američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, bivši britanski premijer Tony Blair koji bi trebao imati visoku funkciju u odboru, američki ambasador u UN-u Mike Waltz i visoki predstavnik za Gazu Nikolaj Mladenov.

# DONALD TRUMP
# GAZA
# ODBOR ZA MIR
