Tusk upozorio Poljake da hitno napuste Iran: Situacija se može promijeniti za nekoliko sati

Poljski premijer Donald Tusk uputio je u četvrtak snažan apel državljanima Poljske koji se trenutno nalaze u Iranu ili planiraju putovanje u tu zemlju, pozvavši ih da je odmah napuste ili u potpunosti odustanu od puta.

Naglasio je da je sigurnosna situacija izuzetno ozbiljna te da se može naglo pogoršati u vrlo kratkom vremenskom periodu. Kako je istakao, njegovo upozorenje ne smije se shvatiti olako niti kao pretjerivanje.

Prema Tuskove riječima, okolnosti se mogu promijeniti „u roku od nekoliko sati do nekoliko desetina sati“. Ukoliko bi došlo do izbijanja oružanog sukoba, dodao je, niko ne bi mogao garantovati sigurnu evakuaciju stranih državljana.

- Niko neće biti u stanju osigurati opcije za izvlačenje ljudi ukoliko dođe do eskalacije trenutne situacije - poručio je Tusk, naglašavajući hitnost trenutka.

Ovakvo upozorenje iz Varšave dolazi u jeku pojačanih tenzija tokom pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.