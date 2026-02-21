Od 2000. godine u svijetu se 21. februar obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj dan odredio je UNESCO s ciljem promocije jezičke i kulturne raznolikosti te višejezičnosti. Međunarodni dan maternjeg jezika podsjeća da se treba posvetiti veća pažnja njegovanju jezičke kulture kao najznačajnijeg dijela opće kulture življenja.

Ubijeni studenti

Ovaj da se obilježava u sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu (Bangladešu), jer su demonstirali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen zvaničnim.

Maternji jezik je dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu, ali i veoma osjetljivo mjesto tolerancije prema drugom i drugačijem.

U svijetu se govori približno 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. stoljeća više od polovine, čak i do dvije trećine će odumrijeti.

Preživljavanje jezika

Svake dvije sedmice u svijetu se ugasi po jedan jezik. Osnovno za preživljavanje jezika je da se prenosi djeci, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, te da se njeguje u školama i medijima.

Jezici su ključni i za obrazovanje i za održivi razvoj, oblikujući način na koji ljudi uče, komuniciraju i sarađuju s društvom.

UNESCO vjeruje da svako ima pravo učiti na vlastitom jeziku i da je to važno sredstvo za poboljšanje učenja, ishoda učenja i socio-emocionalnog razvoja. Višejezičko obrazovanje, koje se temelji na maternjem jeziku, ključno je za poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju i učenju, posebno za grupe stanovništva koje govore nedominantnim, manjinskim i autohtonim jezicima.