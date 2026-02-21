SAD se nakon 14 godina vraćaju u srce Sirije

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) obavijestila je Kongres da namjerava početi s planiranjem mogućeg ponovnog otvaranja Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Damasku u Siriji, koja je zatvorena 2012. godine tokom građanskog rata u toj zemlji.

U dopisu odborima Kongresa, datiranom 10. februara, američki State Department istaknuo je da planira fazični pristup ponovnom pokretanju rada ambasade, ali da još nisu određeni tačni vremenski okviri kada bi se planovi trebali završiti niti kada bi američko osoblje moglo potpuno vratiti u Damask.

Ova inicijativa se razmatra još od prošle godine, naročito nakon što je dugogodišnji sirijski predsjednik Bašar al-Asad (Bashar al‑Assad) svrgnut u decembru 2024. godine. Planiranje ponovnog otvaranja ambasade postalo je prioritet i za Toma Barak (Tom Barrack), ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Turskoj i specijalnog izaslanika za Siriju.

Tom Barak zalaže se za dublje približavanje SAD-a i Sirije pod novim vodstvom bivšeg pobunjenika Ahmed al-Šara (Ahmad al‑Sharaa), s ciljem ukidanja američkih sankcija i reintegracije Sirije u regionalne i međunarodne strukture. U maju prošle godine posjetio je Damask i podigao američku zastavu u kompleksu ambasade, iako ambasada formalno još nije bila otvorena.