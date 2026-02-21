Napad na Tramp-Kenedi centar: Pokušaj trovanja otrovnim supstancama, istraga u toku

Tramp-Kenedi Memorijalni centar za scenske umjetnosti bio je meta onoga što su zvaničnici opisali kao "proračunat, zlonamjeran napad" rano u petak, nakon što je "toksična hemikalija" prosuta po spoljašnjem klizalištu centra, zbog čega je jedna predstava morala biti otkazana, prenosi FoxNews.

Zvaničnici su naglasili da incident nije bio protest, već čin otvorenog vandalizma usmjeren na Tramp-Kenedi centar.

- Danas je ciljani napad na Tramp-Kenedi centar vandalizovao i uništio našu spoljašnju arenu, izazivajući veliku štetu zbog koje smo, nažalost, morali da otkažemo večerašnji nastup, ali užurbano radimo na popravkama kako bi program mogao da se nastavi već sutra - izjavila je Roma Daravi, potpredsjednica za odnose s javnošću centra, u saopćenju za Fox News.

- Snimke video-nadzora predali smo nadležnim organima koji istražuju ovaj proračunati, zlonamjerni napad i pozvaće odgovorne na odgovornost.

Rukovodstvo je dodalo da nasilje "neće biti tolerisano" u Tramp-Kenedi centru i da će odgovorni biti procesuirani.

Toksična supstanca

Zvaničnici su precizirali da je "smeđe-crna supstanca" prosuta po ledu rano u petak ujutru. Fotografije sa lica mjesta pokazuju da je materijal rasut širom klizališta, a na ledu se vidi i posuda nalik kanisteru zapremine oko jednog galona.

Rukovodstvo je naglasilo da je supstanca "toksična", ali tačna hemikalija još nije javno identifikovana.

Vandalizam je doveo do otkazivanja planiranog nastupa klizačke trupe Le Patin Libre iz Montreala.

Incident se desio u trenutku šire transformacije centra nakon promjene rukovodstva i obezbjeđenja značajnih sredstava za dugo odlagana infrastrukturna unapređenja.

Preimenovanje objekta

Upravni odbor je jednoglasno u decembru 2025. godine izglasao da se objekat preimenuje u "Memorijalni centar za scenske umjetnosti Donalda Dž. Trampa i Džona F. Kenedija". Predsjednik Donald Tramp kasnije je izabran za predsjedavajućeg odbora.

Fox News je ranije izvijestio da centar planira privremeno zatvaranje počev od 4. jula radi opsežnog projekta obnove i modernizacije. Rukovodstvo je navelo da se tokom decenija nagomilalo oko 250 miliona dolara zaostalog održavanja i zastarele infrastrukture.