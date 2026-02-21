Arapske zemlje oštro osudile izjave američkog ambasadora o širenju Izraela

Nekoliko arapskih zemalja u subotu je oštro osudilo izjave američkog ambasadora u Izraelu, Majka Hakabija, koji je rekao da bi bilo "sasvim u redu" da Izrael preuzme cijeli Bliski istok.

Saopćenja u kojima se kritikuju ove izjave stigla su iz Palestine, Egipta, Jordana, kao i od Organizacije islamske saradnje (OIC) i Arapske lige.

Jordansko ministarstvo vanjskih poslova opisalo je Huckabeejeve riječi kao "neodgovorne, eskalirajuće i apsurdne".

- Zvanični glasnogovornik ministarstva, ambasador Fuad Al-Majali, odbacio je ove apsurdne i provokativne izjave koje predstavljaju kršenje diplomatskih normi, napad na suverenitet zemalja regiona, te flagrantno kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija - navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da su Hakabijeve opaske, izrečene tokom intervjua u emisiji The Tucker Carlson Show u petak, u suprotnosti sa stavom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, koja odbacuje aneksiju okupirane Zapadne obale.

Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova ponovilo je slične stavove, navodeći da ove izjave predstavljaju "eksplicitni poziv na ugrožavanje suvereniteta država". Dodali su da komentari podržavaju izraelsko istrebljenje i raseljavanje Palestinaca, uz pokušaje aneksije međunarodno priznatih okupiranih teritorija.

Prema međunarodnom pravu, okupacionoj sili je zabranjeno prisvajanje zemlje na okupiranoj teritoriji. U saopćenju se pozivaju Sjedinjene Američke Države da zauzmu "jasan i eksplicitan stav" povodom ovih izjava, za koje se navodi da "ne doprinose ostvarivanju vizije predsjednika Trampa o trajnom miru na Bliskom istoku".

U međuvremenu, OIC je osudio izjave kao "jasan poziv na kršenje međunarodnog prava", upozoravajući da će "ekstremistička ideološka retorika podstaći ekstremizam i ohrabriti Izrael da nastavi sa svojim ilegalnim mjerama".

Arapska liga je naglasila da su Hakabijeve izjave "prekršile sve osnovne principe i utvrđene norme diplomatije, te da prkose logici i razumu".