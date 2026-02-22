Distanciranje od decenijskog saveznika: Kubanci napuštaju Venecuelu

Kubanski sigurnosni savjetnici i medicinsko osoblje posljednjih sedmica napuštaju Venecuelu, što prema navodima više nezavisnih izvora upućuje na moguće zahlađenje jednog od najdugovječnijih saveza u Latinskoj Americi.

Povlačenje je uslijedilo nakon američke vojne operacije 3. januara, u kojoj je uhapšen predsjednik Nikolas Maduro, dok su 32 Kubanca ubijena, što je priznala i Havana. Iako zvaničnih potvrda nema, izvještaji govore o značajnom smanjenju kubanskog prisustva u venecuelanskim sigurnosnim strukturama i predsjedničkoj zaštiti.

Privremena predsjednica Delsi Rodrigez navodno je zaštitu povjerila isključivo domaćim snagama, za razliku od ere Madura i Čaveza, kada su ključne pozicije držali Kubanci. Pojedini savjetnici uklonjeni su i iz kontraobavještajne agencije DGCIM. Izvori tvrde da su odlasci rezultat američkog pritiska, ali nije jasno da li je riječ o protjerivanju, dobrovoljnom odlasku ili opozivu iz Havane.

Sve se dešava dok Donald Tramp pojačava pritisak na saradnju Karakasa i Havane. Poručio je da Kuba više neće dobijati venecuelansku naftu u zamjenu za sigurnosne usluge. Vašington je od sredine decembra blokirao isporuke nafte, a krajem januara Tramp je proglasio vanredno stanje u vezi s Kubom i najavio kaznene mjere zemljama koje je snabdijevaju energentima. Prema pisanju The Wall Street Journal, američka administracija razmatra strategiju koja bi do kraja 2026. mogla dovesti do promjene režima na Kubi.

Prije januarskih događaja hiljade kubanskih ljekara i stručnjaka radilo je u Venecueli u okviru socijalnih programa, dok je Havana zauzvrat dobijala subvencioniranu naftu. Dio osoblja je evakuisan nakon napada, ali određeni broj savjetnika i dalje ostaje u zemlji.

U javnosti obje strane i dalje naglašavaju “historijske veze”, a bivši američki ambasador pri OAS-u Frank Mora ocjenjuje da Rodrigez vodi opreznu politiku – želi distancu od Kube, ali bez potpunog prekida odnosa. U međuvremenu se oglasila i meksička predsjednica Klaudia Šajnbaum, poručivši da se Meksiko protivi američkim carinama te da će Kubi slati humanitarnu pomoć, ali ne i naftu.