Zelenski: Želimo tačan datum našeg ulaska u EU

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se Evropskom parlamentu i pozvao Evropsku uniju da precizira tačan datum pristupanja Ukrajine Uniji.

- Važno nam je imati jasan datum našeg pristupanja Evropskoj uniji, bez čega će Vladimir Putin pronalaziti načine da blokira ulazak Ukrajine decenijama - poručio je Zelenski putem videoveze zastupnicima Evropskog parlamenta, koji su se okupili na vanrednoj plenarnoj sjednici povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ukrajinski predsjednik naglasio je i potrebu za, kako je rekao, "vjerodostojnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija nastavi agresiju širom Evrope".

- Ako ne postoji datum ni garancija, Putin će pronaći način da decenijama blokira Ukrajinu tako što će vas podijeliti i podijeliti Evropu - dodao je.

Uvođenje sankcija

Zatražio je i uvođenje snažnijih sankcija protiv Rusije, prekid zavisnosti Evrope od ruske energije, zatvaranje ruskih banaka na evropskom tlu, sprječavanje zaobilaženja sankcija te sankcionisanje ruske "flote u sjeni", kao i zabranu ulaska ruskih ratnih zločinaca u evropske zemlje.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola, otvarajući vanrednu sjednicu, istakla je da je "sigurnost Ukrajine ujedno i sigurnost Evrope, a sloboda Ukrajine sloboda Evrope".

Usvojena rezolucija

Nakon obraćanja Volodimira Zelenskog, zastupnici su vodili raspravu i usvojili rezoluciju u kojoj su još jednom najoštrije osudili rusku agresiju na Ukrajinu.

Evropski parlament u rezoluciji zahtijeva da Rusija odmah obustavi vojne operacije, povuče se sa svih međunarodno priznatih teritorija Ukrajine, oslobodi pritvorenike i deportovane civile, uključujući djecu, te prekine kršenje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Zastupnici su ponovili da neće priznati nijednu okupiranu ukrajinsku teritoriju kao dio Rusije.

U tekstu se navodi da budućnost Ukrajine vidi unutar Evropske unije te se preporučuje ubrzavanje integracije te zemlje u jedinstveno tržište, kao i priprema same Unije za novo proširenje kroz unutrašnje institucionalne reforme. Također se pozivaju EU i države članice da preuzmu veću odgovornost za evropsku sigurnost te pojačaju vojnu, političku i diplomatsku podršku Ukrajini.

Rezolucijom se osuđuje i deportacija ukrajinske djece u Rusiju, uz podršku međunarodnim naporima da se omogući njihov povratak.

Parlament očekuje proširenje sankcija protiv ruskih institucija i zvaničnika uključenih u ratne zločine, strožiju primjenu mjera protiv zaobilaženja sankcija, zabranu ulaska u Šengen ruskom vojnom osoblju uključenom u rat, kao i stavljanje grupe Vagner i njenih nasljednika na listu terorističkih organizacija.