PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Želimo tačan datum našeg ulaska u EU

Važno nam je imati jasan datum našeg pristupanja Evropskoj uniji, bez čega će Putin pronalaziti načine da blokira ulazak Ukrajine decenijama, rekao je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

M. Až.

24.2.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se Evropskom parlamentu i pozvao Evropsku uniju da precizira tačan datum pristupanja Ukrajine Uniji.

- Važno nam je imati jasan datum našeg pristupanja Evropskoj uniji, bez čega će Vladimir Putin pronalaziti načine da blokira ulazak Ukrajine decenijama - poručio je Zelenski putem videoveze zastupnicima Evropskog parlamenta, koji su se okupili na vanrednoj plenarnoj sjednici povodom četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ukrajinski predsjednik naglasio je i potrebu za, kako je rekao, "vjerodostojnim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija nastavi agresiju širom Evrope".

- Ako ne postoji datum ni garancija, Putin će pronaći način da decenijama blokira Ukrajinu tako što će vas podijeliti i podijeliti Evropu - dodao je.

Uvođenje sankcija

Zatražio je i uvođenje snažnijih sankcija protiv Rusije, prekid zavisnosti Evrope od ruske energije, zatvaranje ruskih banaka na evropskom tlu, sprječavanje zaobilaženja sankcija te sankcionisanje ruske "flote u sjeni", kao i zabranu ulaska ruskih ratnih zločinaca u evropske zemlje.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola, otvarajući vanrednu sjednicu, istakla je da je "sigurnost Ukrajine ujedno i sigurnost Evrope, a sloboda Ukrajine sloboda Evrope".

Usvojena rezolucija

Nakon obraćanja Volodimira Zelenskog, zastupnici su vodili raspravu i usvojili rezoluciju u kojoj su još jednom najoštrije osudili rusku agresiju na Ukrajinu.

Evropski parlament u rezoluciji zahtijeva da Rusija odmah obustavi vojne operacije, povuče se sa svih međunarodno priznatih teritorija Ukrajine, oslobodi pritvorenike i deportovane civile, uključujući djecu, te prekine kršenje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Zastupnici su ponovili da neće priznati nijednu okupiranu ukrajinsku teritoriju kao dio Rusije.

U tekstu se navodi da budućnost Ukrajine vidi unutar Evropske unije te se preporučuje ubrzavanje integracije te zemlje u jedinstveno tržište, kao i priprema same Unije za novo proširenje kroz unutrašnje institucionalne reforme. Također se pozivaju EU i države članice da preuzmu veću odgovornost za evropsku sigurnost te pojačaju vojnu, političku i diplomatsku podršku Ukrajini.

Rezolucijom se osuđuje i deportacija ukrajinske djece u Rusiju, uz podršku međunarodnim naporima da se omogući njihov povratak.

Parlament očekuje proširenje sankcija protiv ruskih institucija i zvaničnika uključenih u ratne zločine, strožiju primjenu mjera protiv zaobilaženja sankcija, zabranu ulaska u Šengen ruskom vojnom osoblju uključenom u rat, kao i stavljanje grupe Vagner i njenih nasljednika na listu terorističkih organizacija.

