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VELIKI BROJ PRELETA

Zračni prostor Izraela i Irana zatvoren zbog napada: Letovi odgođeni i preusmjereni

Čim sigurnosna situacija to dozvoli, zračni prostor će biti ponovo otvoren, a letovi do i iz Izraela će se nastaviti

Zračni prostor zatvoren. Flightradar24

A. O.

28.2.2026

Nakon izraelskog napada na Iran, obje države zatvorile su zračni prostor za civilni saobraćaj. U trenucima napada zabilježen je veliki broj preleta, pri čemu su letovi ili odgođeni ili preusmjereni.

U saopćenju izraelskog Ministarstva saobraćaja stanovništvo je pozvano da ne dolazi na aerodrome dok situacija ne bude sigurna, uz apel na budnost i praćenje informacija.

- Putnici koji se trenutno nalaze u inostranstvu mole se da ostanu obaviješteni putem medija i svojih aviokompanija o redovima letova nakon što se zračni prostor ponovo otvori - navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je dodalo:

- Čim sigurnosna situacija to dozvoli, zračni prostor će biti ponovo otvoren, a letovi do i iz Izraela će se nastaviti. Obavještenje o tome biće dato 24 sata prije obnavljanja letova.“

S druge strane, veliki broj letova iznad Irana je prolongiran ili odgođen, pri čemu su mnogi avioni bili u iranskom zračnom prostoru tokom napada.

Većina zračnog saobraćaja sada se preusmjerava iz regije zbog rizika od incidenata, jer se očekuju nove ratne operacije između iranske i izraelske vojske.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
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