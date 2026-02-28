Zračni prostor Izraela i Irana zatvoren zbog napada: Letovi odgođeni i preusmjereni

Nakon izraelskog napada na Iran, obje države zatvorile su zračni prostor za civilni saobraćaj. U trenucima napada zabilježen je veliki broj preleta, pri čemu su letovi ili odgođeni ili preusmjereni.
U saopćenju izraelskog Ministarstva saobraćaja stanovništvo je pozvano da ne dolazi na aerodrome dok situacija ne bude sigurna, uz apel na budnost i praćenje informacija.
- Putnici koji se trenutno nalaze u inostranstvu mole se da ostanu obaviješteni putem medija i svojih aviokompanija o redovima letova nakon što se zračni prostor ponovo otvori - navodi se u saopćenju.
Ministarstvo je dodalo:
- Čim sigurnosna situacija to dozvoli, zračni prostor će biti ponovo otvoren, a letovi do i iz Izraela će se nastaviti. Obavještenje o tome biće dato 24 sata prije obnavljanja letova.“
S druge strane, veliki broj letova iznad Irana je prolongiran ili odgođen, pri čemu su mnogi avioni bili u iranskom zračnom prostoru tokom napada.
Većina zračnog saobraćaja sada se preusmjerava iz regije zbog rizika od incidenata, jer se očekuju nove ratne operacije između iranske i izraelske vojske.