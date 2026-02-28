Zračni prostor Izraela i Irana zatvoren zbog napada: Letovi odgođeni i preusmjereni

Nakon izraelskog napada na Iran, obje države zatvorile su zračni prostor za civilni saobraćaj. U trenucima napada zabilježen je veliki broj preleta, pri čemu su letovi ili odgođeni ili preusmjereni. U saopćenju izraelskog Ministarstva saobraćaja stanovništvo je pozvano da ne dolazi na aerodrome dok situacija ne bude sigurna, uz apel na budnost i praćenje informacija.

- Putnici koji se trenutno nalaze u inostranstvu mole se da ostanu obaviješteni putem medija i svojih aviokompanija o redovima letova nakon što se zračni prostor ponovo otvori - navodi se u saopćenju. Ministarstvo je dodalo: - Čim sigurnosna situacija to dozvoli, zračni prostor će biti ponovo otvoren, a letovi do i iz Izraela će se nastaviti. Obavještenje o tome biće dato 24 sata prije obnavljanja letova.“