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LINDZI GREJEM

Američki senator podržao američko-izraelske napade na Iran: Kraj najvećeg sponzora terorizma je blizu

Ova operacija je neophodna i odavno opravdana, ističe Grejem

Lindzi Grejem. AP

A. O.

28.2.2026

Američki senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham) pozdravio je napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, navodeći da su ti napadi trebali biti izvedeni mnogo ranije.

Na društvenoj mreži X, Grejem je komentirajući napade poručio kako se kraj vlasti u Iranu bliži:

- Kraj najvećeg državnog sponzora terorizma je pred nama. Neka Bog blagoslovi predsjednika (Donald Tramp) i našu vojsku i naše saveznike u Izraelu - rekao je Grejem.

Napad je opisao kao potpuno opravdan:

- Sloboda za iranski narod koji dugo pati. Ova operacija je neophodna i odavno opravdana - ističe Grejem.

Ranije su američki zvaničnici naveli da današnji napadi neće označiti kraj sukoba i da su spremni za širi konflikt koji bi mogao trajati duži period.

# IZRAEL
# LINDSEY GRAHAM
# IRAN
# SAD
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