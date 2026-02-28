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PREDSJEDNICA KOSOVA

Osmani: Sat slobode je došao za narod Irana zahvaljujući predsjedniku Trampu

Kao i uvijek, Republika Kosovo nepokolebljivo stoji uz Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike - poručila je

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D. H.

28.2.2026

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani oglasila se povodom američke i izraelske intervencije u Iranu.

- Sat slobode je došao za narod Irana, zahvaljujući vodstvu Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika @realDonaldTrump.

Kao i uvijek, Republika Kosovo nepokolebljivo stoji uz Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike u odbrani slobode, mira, sigurnosti i stabilnosti.

Također snažno osuđujemo napade iranskog režima na naše saveznike na Bliskom istoku. Nastavit ćemo podržavati poteze koje poduzimaju Sjedinjene Američke Države i drugi saveznici kako bi se okončao iranski režim i napokon dala šansa slobodi i miru.

# KOSOVO
# VJOSA OSMANI
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