State Department izdao upozorenje za građane SAD: "Budite oprezni"

State Department je u subotu savjetovao američkim građanima širom svijeta da "povećaju oprez" nakon američkih i izraelskih vojnih udara na Iran.

- Nakon pokretanja američkih borbenih operacija u Iranu, Amerikanci širom svijeta, a posebno na Bliskom istoku, trebali bi slijediti smjernice iz najnovijih sigurnosnih upozorenja koje je izdala najbliža američka ambasada ili konzulat - navodi se u globalnom upozorenju.

- Moguće je da će doći do poremećaja u putovanju zbog periodičnih zatvaranja zračnog prostora - navodi se. "State Department savjetuje Amerikancima širom svijeta da budu oprezniji."

U upozorenju se američkim građanima u inozemstvu savjetovalo da se prijave za program Smart Traveler Enrollment i prate kanal za sigurnosna ažuriranja na WhatsAppu.

State Department je prošlog juna izdao globalno upozorenje na oprez, istog dana kao i "Operacija Ponoćni čekić", kada su SAD napale iranska nuklearna postrojenja.