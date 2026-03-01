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DRUGI DAN NAPADA

Ambasador Čardaklija za "Avaz": Osoblje ambasade i državljani BiH u Iranu su dobro

Komentirajući informaciju da je u napadima oštećena ambasada Srbije, pojasnio nam je da je ona smještena na sjeverozapadu Teherana u blizini kasarne

Nijaz Čardaklija. Fena / Screenshot / YouTube

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

1.3.2026

Drugog dana napada izraelskih i američkih snaga na Iran pogođene su mete u centru Teherana. 

Ambasador BiH u Teheranu Nijaz Čardaklija kazao je za "Avaz" da se radilo o ciljevima na jugu, jugozapadu i sjeverozapadu grada, koji su dosta udaljeni od dijela grada gdje je smještena naša ambasada. 

Čardaklija nam je potvrdio da je osoblje ambasade BiH dobro, kao i nekoliko bh državljana koji žive u rade u glavnom gradu Irana.

Komentirajući informaciju da je u napadima oštećena ambasada Srbije, pojasnio nam je da je ona smještena na sjeverozapadu Teherana u blizini kasarne.

# TEHERAN
# NAPADI
# NIJAZ ČARDAKLIJA
# AMBASADA BIH U TEHERANU
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