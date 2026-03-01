Ambasador Čardaklija za "Avaz": Osoblje ambasade i državljani BiH u Iranu su dobro

Drugog dana napada izraelskih i američkih snaga na Iran pogođene su mete u centru Teherana.

Ambasador BiH u Teheranu Nijaz Čardaklija kazao je za "Avaz" da se radilo o ciljevima na jugu, jugozapadu i sjeverozapadu grada, koji su dosta udaljeni od dijela grada gdje je smještena naša ambasada.

Čardaklija nam je potvrdio da je osoblje ambasade BiH dobro, kao i nekoliko bh državljana koji žive u rade u glavnom gradu Irana.

Komentirajući informaciju da je u napadima oštećena ambasada Srbije, pojasnio nam je da je ona smještena na sjeverozapadu Teherana u blizini kasarne.