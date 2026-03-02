Izrael najavio pokretanje ofanzive na Hezbolah

Načelnik generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir najavio je pokretanje "ofanzivne kampanje" protiv libanske grupe Hezbollah, koja bi, kako je rekao, mogla trajati nekoliko dana, javlja Anadolu.

- Pokrenuli smo ofanzivnu kampanju protiv Hezbollaha i moramo biti spremni za nekoliko dana borbi - rekao je Zamir u saopštenju.

- Nismo samo na odbrambenim linijama, prelazimo u ofanzivu - dodao je, naglašavajući potrebu za jačanjem odbrambene spremnosti i nastavkom talasa vazdušnih napada.

Objava dolazi usred eskalacije na terenu u ponedjeljak, dok je izraelska vojska izvela niz zračnih napada na južna predgrađa Bejruta i južni Liban.

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u izraelskim zračnim napadima na južna predgrađa i jug ubijena najmanje 31 osoba, a 149 je povrijeđeno, prema podacima zasnovanim na nekonačnim brojkama.

Ranije u ponedjeljak, izraelska vojska je saopćila da je gađala lokacije Hezbollaha širom Libana kao odgovor na raketnu vatru koju je grupa ispalila prema sjevernom Izraelu.

Hezbollah je naveo da je gađao vojni položaj na sjeveru Izraela baražom raketa i rojem dronova, kao odgovor na izraelske napade na Liban, i nakon što je u zajedničkoj američko-izraelskoj vojnoj kampanji pokrenutoj u subotu ubijeno nekoliko visokih iranskih zvaničnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija (Khamenei).