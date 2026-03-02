Vedran Obućina za "Avaz": Posljedice po Iran puno gore nego prošle godine

Ishod rata na Bliskom istoku teško je predvidjeti u ovom trenutku, izjavio je za "Avaz" predsjednik Centra za međureligijski dijalog iz Rijeke, politolog i teolog specijaliziran za Bliski istok, Vedran Obućina. On se nada da će prevladati uobičajeni pragmatizam američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), te da će se dosadašnji efekti napada i ubistvo vrhovnog vođe Irana smatrati pobjedom.

- Tako bismo imali reprizu 12-dnevnog rata prošle godine, s time da su posljedice sada puno gore po Iran. Pogotovo što se tiče ovog, po meni, potpuno promašenog poteza Revolucionarne garde da, vjerovatno bez ikakvih upliva predsjednika, gađa čak i neke svoje saveznike ili barem mostove koje ima prema Bliskom istoku. Pogotovo što se tiče Omana, pa čak i Kuvajta i Katara. To su sve, na neki način, bili interesni saveznici Irana - kaže Obućina.

Komentirajući najave da bi Iran mogao pokrenuti i mnogo šire napade, čak i one izvan regiona, Obućina smatra da daljnja eskalacija nikome nije u interesu, ali da uvijek postoje skriveni interesi, ali i korporacije čiji je interes rast cijena nafte i plina, koje su odmah porasle.

- Posljedice ćemo osjećati apsolutno svi u svakom trenutku, kada idete u kupovinu u dućan pa do toga da ćete se od Sarajeva do Tuzle voziti 20 posto skuplje. To svakako možemo očekivati ako ovo potraje duže vrijeme i ako Iran u jednom trenutku zaustavi promet Perzijskim zaljevom kroz Hormuški tjesnac. Ali nije samo Iran tu. Osiguravajuća društva u Londonu će dati zaštitnu premiju, s obzirom na situaciju, pa će cijena za brodare biti tolika da oni uopće neće htjeti ući u Perzijski zaljev, a kamoli razmišljati o dugoročnom funkcioniranju. Puno je u ovom trenutku špekulacija i jako je nezahvalno predvidjeti bilo šta - ističe Obućina.