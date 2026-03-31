Hegset o Iranu: "Moral vojske je slomljen, hiljade napuštaju redove"

Pit Hegset (Pete Hegseth) održao je novi brifing o vojnim operacijama protiv Iran, gdje je ponovio ključne stavove američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Na početku je podijelio iskustvo vojnika koje je posjetio.

- Jedan vođa posade je rekao: "Teške sedmice su iza nas, ali čast je učestvovati. Moramo djelovati zbog naše djece. Molim vas, zahvalite predsjedniku u naše ime." - kazao je.

Hegset je govorio i o stanju pilota čiji su avioni prije nekoliko sedmica oboreni prijateljskom vatrom iz Kuvajta, ističući da su i dalje aktivni u operacijama i sinoć bacali bombe nad Teheran.

Ministar je upozorio da naredni dani odlučujući, te da Iran nastavlja ispaljivati rakete, dok Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju s njihovim obaranjem.

- Ako Iran bude mudar, postignut će dogovor. Tramp ne blefira - rekao je Hegset.

Također je naveo da američki napadi značajno narušavaju moral iranske vojske, dovodeći do masovnih dezerterstava i nedostatka ključnog osoblja.

Hegset je komentarisao i situaciju u Hormuškom moreuzu, naglašavajući da otvorenje moreuza nije samo odgovornost američke mornarice, te da druge zemlje, poput Kraljevske mornarice, također mogu pomoći.

Na kraju je potvrdio da Amerika prati aktivnosti Rusije i Kine, nakon izvještaja da pružaju podršku Iranu, te da poduzimaju odgovarajuće mjere.