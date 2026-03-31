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AMERIČKI MINISTAR

Hegset o Iranu: "Moral vojske je slomljen, hiljade napuštaju redove"

Ako Iran bude mudar, postignut će dogovor. Tramp ne blefira, rekao je

Pit Hegset. AP

B. A.

31.3.2026

Pit Hegset (Pete Hegseth) održao je novi brifing o vojnim operacijama protiv Iran, gdje je ponovio ključne stavove američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Na početku je podijelio iskustvo vojnika koje je posjetio.

- Jedan vođa posade je rekao: "Teške sedmice su iza nas, ali čast je učestvovati. Moramo djelovati zbog naše djece. Molim vas, zahvalite predsjedniku u naše ime." - kazao je.

Hegset je govorio i o stanju pilota čiji su avioni prije nekoliko sedmica oboreni prijateljskom vatrom iz Kuvajta, ističući da su i dalje aktivni u operacijama i sinoć bacali bombe nad Teheran.

Ministar je upozorio da naredni dani odlučujući, te da Iran nastavlja ispaljivati rakete, dok Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju s njihovim obaranjem.

- Ako Iran bude mudar, postignut će dogovor. Tramp ne blefira - rekao je Hegset.

Također je naveo da američki napadi značajno narušavaju moral iranske vojske, dovodeći do masovnih dezerterstava i nedostatka ključnog osoblja.

Hegset je komentarisao i situaciju u Hormuškom moreuzu, naglašavajući da otvorenje moreuza nije samo odgovornost američke mornarice, te da druge zemlje, poput Kraljevske mornarice, također mogu pomoći.

Na kraju je potvrdio da Amerika prati aktivnosti Rusije i Kine, nakon izvještaja da pružaju podršku Iranu, te da poduzimaju odgovarajuće mjere.

# BLISKI ISTOK
# IRAN
# RATNI SUKOBI
# PETE HEG SETH
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