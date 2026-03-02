Stotine Iranaca prešle granicu s Turskom

Stotine iranskih državljana danas su prešle granicu s Turskom dok se američko-izraelski rat protiv Irana širi, potvrdio je Reutersu jedan od putnika. Ostali koji pristižu opisuju strah koji vlada u Teheranu i dugačke redove na benzinskim pumpama.

Turske vlasti jutros su saopćile da su jednodnevni putnički prelazi na tri tursko-iranska granična prijelaza obustavljeni u oba smjera te da Turska dopušta ulazak isključivo svojim građanima i državljanima trećih zemalja koji ulaze u Tursku.

Dan ranije dio putnika je Reutersu rekao da su neki iranski državljani bili spriječeni da pređu granicu. No, do poslijepodneva Iranci su počeli prelaziti u Tursku na graničnom prijelazu Kapikoj u turskoj provinciji Van, jednom od glavnih kopnenih prelaza između Turske i Irana.

"Na benzinskim pumpama su redovi"

- Situacija u Teheranu već je teška. U Teheranu se događaju teške stvari, bombardovanja, svi su preplašeni - rekao je muškarac koji je stigao iz iranske prijestonice, odbijajući otkriti svoje ime, ali je naveo da su mu supruga i djeca u Istanbulu.

On je istakao da je prvog dana rata u Teheranu kupio osnovne potrepštine za domaćinstvo, ali da su prodavnice bile prepune ljudi.

Binali Kilič, iranski Azerbejdžanac iz oblasti Kazvin, blizu turske granice, kazao je da život u tom području i dalje traje, ali da stalna bombardovanja vojnih ciljeva utiču na svakodnevicu.

- Povukli su se u sebe. Svi su u svojim domovima. Čuju se zvuci bombardovanja iz obližnjih pogođenih područja - izjavio je Kilič.

- Nema problema s opskrbom hranom ni ostalim potrepštinama, jedino što ljude brine jeste kako nabaviti gorivo za vožnju, bez obzira da li se radi o dužem putovanju ili kratkoj vožnji. Na benzinskim pumpama su redovi - dodao je.

Reagovao turski ministar

Ranije je turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio da Iran dopušta svojim građanima ulazak u Iran preko Turske, te da se komercijalni teretni tranzit na sva tri prijelaza odvija pod kontrolisanim uslovima.

- Sve naše jedinice nastavljaju obavljati svoje dužnosti u stanju visoke pripravnosti kako bi se zajamčio nesmetan nastavak rada turskih graničnih prijelaza i trgovinskih tokova - poručio je Bolat.