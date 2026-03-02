Melania Tramp predsjedava sjednicom Vijeća sigurnosti UN-a o djeci u sukobima

Supruga američkog predsjednika Donalda Trampa, Melania Tramp, uz prisustvo američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama (UN) Majka Volca, predsjedava sjednicom Vijeća sigurnosti UN-a posvećenom djeci pogođenoj sukobima.

Prva dama pozirala je fotografima prije početka sjednice u sjedištu UN-a u Njujorku.

Ovo je prvi put u historiji da prva dama Sjedinjenih Američkih Država predsjedava sjednicom Vijeća sigurnosti svjetske organizacije tokom američkog predsjedavanja tim tijelom.

Tematski fokus sastanka je "Djeca, tehnologija i obrazovanje u sukobima", a stalni predstavnik SAD-a pri UN-u, Majk Volc, također učestvuje u događaju.

Generalni sekretar UN-a, Antonio Gutereš, ranije je potvrdio da će se sastati s prvom damom Melanijom Tramp prije same sjednice Vijeća sigurnosti.