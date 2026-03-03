Lukašenko: Sa dubokom boli i tugom, Bjelorusija je primila tragičnu vijest o smrti

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko osudio je Sjedinjene Države zbog ubistva ajatolaha Alija Hamneija (Khameneia).

Iako je ranije nastojao poboljšati odnose s Donaldom Trampom (Trumpom) i otvoreno mu laskao, Lukašenko je saučešće iranskom predsjedniku uputio tek dva dana nakon Hamneijeve smrti.

U pismu Pezeškijanu (Pezeshkianu) istaknuo je:

- S dubokom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti vrhovnog vođe Irana, Alija Hamneija, kao posljedici podmuklog napada. Decenijama je služio svom narodu, ostajući vjeran tradiciji i odgovoran prema budućim generacijama. Duhovni vođa do kraja je bio odan narodu i hrabro je prihvatio mučeničku smrt, braneći suverenitet i nezavisnost Irana - navodi se u pismu.