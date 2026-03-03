Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SE OGLASIO

Lukašenko: Sa dubokom boli i tugom, Bjelorusija je primila tragičnu vijest o smrti

Duhovni vođa do kraja je bio odan narodu i hrabro je prihvatio mučeničku smrt, braneći suverenitet i nezavisnost Irana, navodi se u pismu

Aleksandar Lukašenko. AP

Z. V.

3.3.2026

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko osudio je Sjedinjene Države zbog ubistva ajatolaha Alija Hamneija (Khameneia).

Iako je ranije nastojao poboljšati odnose s Donaldom Trampom (Trumpom) i otvoreno mu laskao, Lukašenko je saučešće iranskom predsjedniku uputio tek dva dana nakon Hamneijeve smrti.

U pismu Pezeškijanu (Pezeshkianu) istaknuo je: 

- S dubokom tugom primili smo vijest o tragičnoj smrti vrhovnog vođe Irana, Alija Hamneija, kao posljedici podmuklog napada. Decenijama je služio svom narodu, ostajući vjeran tradiciji i odgovoran prema budućim generacijama. Duhovni vođa do kraja je bio odan narodu i hrabro je prihvatio mučeničku smrt, braneći suverenitet i nezavisnost Irana - navodi se u pismu. 

# ALEKSANDAR LUKAŠENKO
# ALI KHAMENEI
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.