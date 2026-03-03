Broj poginulih u američko-izraelskim napadima na Iran porastao na 787, civilne mete uništene u Sanandadžu

Iranske vlasti saopćile su da je broj poginulih u američko-izraelskim napadima porastao na 787.

Prema navodima iranskih državnih medija, koji se pozivaju na Iranski Crveni polumjesec (Iranian Red Crescent), broj poginulih u američko-izraelskim napadima na Iran porastao je na 787 osoba.

Novinska agencija Fars saopćila je da su najmanje dvije osobe poginule u centralnom gradu Sanandadžu, nakon što je uništeno više stambenih zgrada u blizini gradske policijske stanice. Agencija Tasnim navela je da su američke i izraelske snage ispalile šest projektila na različite dijelove grada, uključujući gusto naseljena područja.

Reza Najafi, ambasador Irana pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), nadzornom tijelu Ujedinjenih nacija za nuklearna pitanja, izjavio je novinarima da su američko-izraelski zračni napadi u nedjelju bili usmjereni na iransko postrojenje za obogaćivanje uranija u Natanzu.

- Njihovo opravdanje da Iran želi razviti nuklearno oružje jednostavno je velika laž - rekao je Najafi, opisujući postrojenje kao “miroljubivo”.

Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD) nisu izdali nikakva saopćenja kojima bi potvrdili napade na tu lokaciju, koju su Sjedinjene Američke Države bombardovale tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela u junu.

Reporter Al Jazeera Tohid Asadi (Tohid Asadi), izvještavajući iz iranske prijestonice, kazao je da raste zabrinutost zbog povećanja broja civilnih žrtava.

- Ovo pokazuje razmjere napada na Iran, pri čemu mete nisu samo politički centri i vojna sjedišta. Svjedočimo oštećenjima civilnih objekata, a neki su u pojedinim slučajevima potpuno srušeni. To izaziva zabrinutost jer broj civilnih žrtava raste - rekao je.