Iranski državni mediji: Izraelski udar blizu objekta Crvenog polumjeseca

Državna iranska televizija Press TV izvijestila je da je izraelski zračni udar pogodio područje u blizini objekta Crvenog polumjeseca u glavnom gradu Teheranu.

- Izraelski udar prijavljen u blizini objekta Crvenog polumjeseca u Teheranu - navedeno je u objavi Press TV-a na platformi Telegram. Vijest je objavljena ubrzo nakon što je izraelska vojska saopćila da njeno ratno zrakoplovstvo izvodi udare na, kako je navedeno, "vojne ciljeve iranskog režima u Teheranu".