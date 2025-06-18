Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPAD NA TEHERAN

Iranski državni mediji: Izraelski udar blizu objekta Crvenog polumjeseca

Vijest je objavljena ubrzo nakon što je izraelska vojska saopćila da izvodi udare na, kako je navedeno, "vojne ciljeve iranskog režima"

Napad u blizini zgrade Crvenog polumjeseca. Platforma X

M. Až.

18.6.2025

Državna iranska televizija Press TV izvijestila je da je izraelski zračni udar pogodio područje u blizini objekta Crvenog polumjeseca u glavnom gradu Teheranu.

- Izraelski udar prijavljen u blizini objekta Crvenog polumjeseca u Teheranu - navedeno je u objavi Press TV-a na platformi Telegram.

Vijest je objavljena ubrzo nakon što je izraelska vojska saopćila da njeno ratno zrakoplovstvo izvodi udare na, kako je navedeno, "vojne ciljeve iranskog režima u Teheranu".

Napad dolazi usred sve većih tenzija između dvije zemlje nakon eskalacije sukoba u regiji, uključujući izraelske operacije u Gazi i sve glasnije iranske najave mogućih direktnih ili indirektnih odgovora. U ovom trenutku nije poznato da li je bilo žrtava ni kakva je tačno bila meta napada.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AvazTV.

# IZRAEL
# IRAN
# CRVENI POLUMJESEC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.