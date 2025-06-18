Iranski državni mediji: Izraelski udar blizu objekta Crvenog polumjeseca

Državna iranska televizija Press TV izvijestila je da je izraelski zračni udar pogodio područje u blizini objekta Crvenog polumjeseca u glavnom gradu Teheranu.
NAPAD NA TEHERAN
Vijest je objavljena ubrzo nakon što je izraelska vojska saopćila da izvodi udare na, kako je navedeno, "vojne ciljeve iranskog režima"
Napad u blizini zgrade Crvenog polumjeseca. Platforma X
Državna iranska televizija Press TV izvijestila je da je izraelski zračni udar pogodio područje u blizini objekta Crvenog polumjeseca u glavnom gradu Teheranu.
- Izraelski udar prijavljen u blizini objekta Crvenog polumjeseca u Teheranu - navedeno je u objavi Press TV-a na platformi Telegram.
Vijest je objavljena ubrzo nakon što je izraelska vojska saopćila da njeno ratno zrakoplovstvo izvodi udare na, kako je navedeno, "vojne ciljeve iranskog režima u Teheranu".
Napad dolazi usred sve većih tenzija između dvije zemlje nakon eskalacije sukoba u regiji, uključujući izraelske operacije u Gazi i sve glasnije iranske najave mogućih direktnih ili indirektnih odgovora. U ovom trenutku nije poznato da li je bilo žrtava ni kakva je tačno bila meta napada.