UN: Napad na školu u Iranu sa 165 ubijenih djevojčica mogao bi biti ratni zločin

Najmanje 165 osoba, većinom djevojčice između 7 i 12 godina, poginulo je u subotu u zračnom udaru na školu za djevojčice na jugu Irana, tokom američko-izraelskih vojnih napada. Deseci drugih su povrijeđeni.

Izraelska vojska priopćila je kako nema saznanja o napadima na tom području, dok je američka vojska izvijestila da istražuje incident.

Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava pozvao je na temeljitu istragu. Glasnogovornica Ravina Shamdasani izjavila je da bi "razorni" zračni napad mogao predstavljati ratni zločin. Dodala je da bi se radilo o ratnom zločinu ako se utvrdi da su ciljani civili ili da je napad bio neselektivan, što je protivno međunarodnom pravu.