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SNAŽNA EKSPLOZIJA

Objavljeni novi snimci udara iranskog drona u konzulat SAD u Dubaiju, Marko Rubio se hitno oglasio

Konzulat se nalazi u gusto naseljenom dijelu Dubaija, u neposrednoj blizini britanske ambasade i saudijskog konzulata

Objavljeni novi snimci udara iranskog drona. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Na društvenim mrežama pojavili su se novi snimci udara iranskog drona u konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Dubaiju. Udar je izazvao snažnu eksploziju, nakon čega je izbio požar.

Američki državni sekretar Marko Rubio brzo se oglasio i potvrdio da je dron pogodio parking pored zgrade konzulata.

- Dok sam dolazio ovamo, video sam i medijske izvještaje o konzulatu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam dobio nekoliko sekundi prije nego što sam stao pred ove kamere jeste da je dron, nažalost, pogodio parking uz zgradu konzulata i izazvao požar na tom mjestu - izjavio je Rubio.

- Svo osoblje je na sigurnom i svi su evidentirani. Kao što znate, ranije smo počeli smanjivati broj osoblja u našim diplomatskim predstavništvima - dodao je i pojasnio:

- Naše ambasade i diplomatska predstavništva nalaze se pod direktnim napadom terorističkog režima.

Konzulat se nalazi u gusto naseljenom dijelu Dubaija, u neposrednoj blizini britanske ambasade i saudijskog konzulata.

# IRAN
# SAD
# DUBAI
# MARCO RUBIO
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