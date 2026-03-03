Objavljeni novi snimci udara iranskog drona u konzulat SAD u Dubaiju, Marko Rubio se hitno oglasio

Na društvenim mrežama pojavili su se novi snimci udara iranskog drona u konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Dubaiju. Udar je izazvao snažnu eksploziju, nakon čega je izbio požar.

- Dok sam dolazio ovamo, video sam i medijske izvještaje o konzulatu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam dobio nekoliko sekundi prije nego što sam stao pred ove kamere jeste da je dron, nažalost, pogodio parking uz zgradu konzulata i izazvao požar na tom mjestu - izjavio je Rubio.

Američki državni sekretar Marko Rubio brzo se oglasio i potvrdio da je dron pogodio parking pored zgrade konzulata.

- Svo osoblje je na sigurnom i svi su evidentirani. Kao što znate, ranije smo počeli smanjivati broj osoblja u našim diplomatskim predstavništvima - dodao je i pojasnio:

- Naše ambasade i diplomatska predstavništva nalaze se pod direktnim napadom terorističkog režima.

Konzulat se nalazi u gusto naseljenom dijelu Dubaija, u neposrednoj blizini britanske ambasade i saudijskog konzulata.