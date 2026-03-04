Pistorius: Njemačka se neće pridružiti američkim i izraelskim vojnim napadima na Iran

Njemački ministar odbrane danas je odbacio mogućnost da se Njemačka pridruži američkim i izraelskim vojnim napadima na Iran. Naglasio je da je neophodno pronaći diplomatsko rješenje za ovaj sukob.

Tokom parlamentarne debate o aktuelnim dešavanjima, Boris Pistorius je izjavio da je još uvijek nejasno koliko će rat trajati i postoji li opasnost da se on proširi na druge države.

- Njemačka nije strana u ratu. Njemačke oružane snage neće učestvovati u ovom sukobu - poručio je zastupnicima, dodavši da će Njemačka učiniti sve što može kako bi pomogla u smirivanju tenzija i spriječila dalje širenje nasilja.

Ovaj socijaldemokratski političar je istakao da je rasprava o tome jesu li potezi SAD-a i Izraela u skladu s međunarodnim pravom veoma važna. Prema njegovim riječima, stabilan međunarodni poredak moguć je samo ako se sve zemlje pridržavaju zakona.

Ipak, jasno je potcrtao da iranski režim već decenijama krši to isto međunarodno pravo:

Cilj napada: Izraelsko-američke akcije su usmjerene protiv režima koji želi uništenje Izraela.

Domaći i međunarodni teror: Pistorius je dodao da taj režim već dugi niz godina provodi represiju i teror, kako unutar svoje zemlje, tako i u inostranstvu.