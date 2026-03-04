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TVRDI AMERIČKI ZVANIČNIK

Kurdi pokrenuli kopnenu ofanzivu na Iran

Hiljade iračkih kurdskih boraca pokrenulo je kopnenu ofanzivu protiv Irana, prenosi Fox News

Platforma X

M. Až.

4.3.2026

Hiljade iračkih kurdskih boraca pokrenulo je kopnenu ofanzivu protiv Irana, saopštio je američki zvaničnik, prenosi Fox News.

Ovaj razvoj događaja dolazi dok sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana nastavlja eskalirati širom Bliskog istoka.

Rano u srijedu, sekretar za odbranu Pete Hegset izjavio je da američka vojska ne naoružava pobunjenike unutar Irana, iako je nagovijestio da bi drugi dijelovi američke administracije mogli biti potencijalno uključeni.

U Bijeloj kući, portparolka Kerolajn Levit negirala je izvještaje da je administracija Donalda Trampa pristala na naoružavanje kurdskih snaga.

- Mogu komentarisati činjenicu da je predsjednik imao brojne pozive sa partnerima, saveznicima i liderima u regionu, na Bliskom istoku - rekla je Levit i dodala:

- On je razgovarao sa kurdskim liderima u vezi sa našom bazom na sjeveru Iraka. Ali svaki izvještaj koji sugeriše da je predsjednik pristao na bilo koji takav plan je potpuno netačan i ne bi trebao biti objavljen.

# KURDI
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