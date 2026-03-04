Kurdi pokrenuli kopnenu ofanzivu na Iran

Hiljade iračkih kurdskih boraca pokrenulo je kopnenu ofanzivu protiv Irana, saopštio je američki zvaničnik, prenosi Fox News.
Ovaj razvoj događaja dolazi dok sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana nastavlja eskalirati širom Bliskog istoka.
Rano u srijedu, sekretar za odbranu Pete Hegset izjavio je da američka vojska ne naoružava pobunjenike unutar Irana, iako je nagovijestio da bi drugi dijelovi američke administracije mogli biti potencijalno uključeni.
U Bijeloj kući, portparolka Kerolajn Levit negirala je izvještaje da je administracija Donalda Trampa pristala na naoružavanje kurdskih snaga.
- Mogu komentarisati činjenicu da je predsjednik imao brojne pozive sa partnerima, saveznicima i liderima u regionu, na Bliskom istoku - rekla je Levit i dodala:
- On je razgovarao sa kurdskim liderima u vezi sa našom bazom na sjeveru Iraka. Ali svaki izvještaj koji sugeriše da je predsjednik pristao na bilo koji takav plan je potpuno netačan i ne bi trebao biti objavljen.