Kurdi pokrenuli kopnenu ofanzivu na Iran

Rano u srijedu, sekretar za odbranu Pete Hegset izjavio je da američka vojska ne naoružava pobunjenike unutar Irana, iako je nagovijestio da bi drugi dijelovi američke administracije mogli biti potencijalno uključeni.

U Bijeloj kući, portparolka Kerolajn Levit negirala je izvještaje da je administracija Donalda Trampa pristala na naoružavanje kurdskih snaga.

- Mogu komentarisati činjenicu da je predsjednik imao brojne pozive sa partnerima, saveznicima i liderima u regionu, na Bliskom istoku - rekla je Levit i dodala:

- On je razgovarao sa kurdskim liderima u vezi sa našom bazom na sjeveru Iraka. Ali svaki izvještaj koji sugeriše da je predsjednik pristao na bilo koji takav plan je potpuno netačan i ne bi trebao biti objavljen.