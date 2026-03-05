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NEGIRALI NAVODE

Iran: Nema izvještaja o naoružanim kurdskim militantima koji prelaze u Iran iz Iraka

Fox News navodi, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da su hiljade kurdskih boraca već pokrenule kopnenu ofanzivu u Iranu

Kurdske snage. Platforma X

M. Až.

5.3.2026

Iranska novinska agencija Tasnim saopštila je da njeni reporteri u tri pogranične provincije negirali ranije izvještaje o naoružanim kurdskim militantima koji prelaze u Iran iz Iraka.

Predstavnici kurdskih iranskih disidentskih grupa sa sjedištem na sjeveru Iraka ranije su danas rekli za AP da se pripremaju za potencijalnu prekograničnu vojnu operaciju u Iranu, a da su SAD zatražile podršku iračkih Kurda.

Fox News navodi, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da su hiljade kurdskih boraca već pokrenule kopnenu ofanzivu u Iranu.

Zvaničnik Kurdistanske partije slobode (PAK) sa sjedištem u regionu Iračkog Kurdistana, Halil Nadiri, izjavio je da su se neke od njihovih snaga premjestile u područja blizu iranske granice u provinciji Sulejmanija i da su u pripravnosti.

# KURDI
# IRAN
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