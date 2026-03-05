Velika promjena u timu Donalda Trampa: Smjena na čelu Ministarstva za unutrašnju sigurnost

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odlučio je da promijeni dio svog tima. - Sekretarica za unutrašnju sigurnost Kristi Noem podnosi ostavku krajem mjeseca - izjavio je Tramp, dodajući da će za njenog nasljednika imenovati senatora Markvejna Mulina, republikanca iz Oklahome. - Sa zadovoljstvom objavljujem da će visoko cijenjeni senator Sjedinjenih Američkih Država iz velike države Oklahoma, Markvejn Mulin, postati sekretar za unutrašnju sigurnost Sjedinjenih Američkih Država (DHS), počev od 31. marta 2026. godine - napisao je Donald Tramp u objavi na mreži Truth Social. Dodao je da će Kristi Noem, koja je, kako je rekao, "dobro služila", preuzeti novu funkciju pod nazivom "izaslanik za Štit Amerike".

Predsjednik je opisao tu poziciju kao onu koja će predvoditi "našu novu bezbjednosnu inicijativu na zapadnoj hemisferi". Donald Tramp je danas popodne razgovarao sa Kristi Noem o promjeni funkcije, prema riječima dvije osobe upoznate sa razgovorom. Sekretarica je trenutno van Vašingtona. Ranije u četvrtak, Markvejn Mulin je odbio da odgovori na pitanja NBC Newsa o tome da li je razgovarao sa predsjednikom o preuzimanju funkcije sekretara za unutrašnju sigurnost. Senator je samo rekao da je sa Trampom razgovarao "nedavno" i dodao: - Jednostavno ne želim sada da govorim o tome. Razgovarat ćemo o tome kasnije".

Markvejn Mulin, bivši borac mješovitih borilačkih vještina, služio je deceniju u Predstavničkom domu prije nego što je 2023. godine osvojio mjesto u Senatu. Kristi Noem je tokom svog mandata povremeno gubila i ponovo sticala naklonost Donalda Trampa, ali su njeni komentari ove sedmice pred zakonodavcima o jednoj reklamnoj kampanji i o tome da li ju je Donald Tramp odobrio razbjesnili predsjednika i, čini se, bili posljednja kap koja je prelila čašu.