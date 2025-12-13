Tramp priprema smjenu Noem: Razlog je "najgore čuvana tajna u Vašingtonu"

Američki predsjednik Do­nal­d Tramp navodno razmatra da otpusti svoju sekretaricu za unutrašnju sigurnost Kristi Noem. Razlog je potpuno nejverovatan, navodno zbog problematičnog zaposlenja njenog navodnog ljubavnika, Korija Levandovskog, navodi Daily Beast. Tri bivša zvaničnika rekla su da su najviši predsjednikovi savjetnici sve frustriraniji zbog Noeminog problematičnog i oženjenog partnera i da bi samo zbog toga uskoro mogla biti uklonjena sa funkcije. - Stvari su s*ebane - rekao je jedan bivši zvaničnik o tom paru. - Užasno je, uništit će ovo mjesto. Samo se nadam da će novi sekretar stići na vrijeme".

Zvaničnici su rekli da bi Tramp mogao da reaguje u januaru, kada demokrata Ebigel Spanberger preuzme funkciju guvernera Virdžinije od Glena Jangkina, za koga se savjetnici sada tiho zalažu kao za mogućeg nasljednika Noemove. Kristi Noem, koja je udata, i njen glavni savjetnik više puta su negirali svoju navodnu vezu, o kojoj se u Vašingtonu govori kao o "najgore čuvanoj tajni". Levandovski, bivši menadžer Trampove kampanje, poznat je i kao Noemin "vratar", radeći kao specijalni državni službenik koji putuje sa njom, utiče na kadrovska pitanja i oblikuje sprovođenje odredbi. Loše upravljanje sredstvima Tokom njihovog mandata suočavali su se sa sve većom pažnjom zbog lošeg upravljanja sredstvima. U novembru je objavljeno da je par naručio 10 aviona Spirit Airlines pre nego što je shvatio da ti avioni nemaju motore. Zvaničnici ministarstva, koji su upozorili Kristi Noem da je kupovina nepraktična i da bi angažovanje dodatnih ugovornih pilota bilo mnogo jeftinije, kopali su dublje i otkrili da Spirit, koji je dva puta proglasio bankrot, uopće nije bio vlasnik tih aviona i da bi motori morali da se kupe posebno, pisao je Wall Street Journal. Levandovski je također predvodio napore da se rukovodstvo ICE širom zemlje zamjeni veteranima Granične patrole kako bi se nametnuo strožiji, vojnički pristup Trampovoj imigracionoj represiji, uključujući i neprijateljsku operaciju nazvanu "Midvej Blic" u Čikagu. Pošto je Levandovski neplaćeni specijalni vladin službenik, zakonski mu je dozvoljeno da radi samo 130 dana godišnje. U avgustu je Aksios izvjestio da Bijela kuća daleko od javnosti istražuje njegovo grubo potcjenjivanje radnih dana.