Plemena traže američkog pilota nakon koji se katapultirano: Avion mu oborili Iranci

Plemena iz Basre u Iraku nastavljaju napore da pronađu američkog pilota.
Nakon što su objavljene slike katapultiranja američkog pilota u provinciji Basra, plemena nastavljaju tražiti bilo kakav trag i apeliraju širom zemlje, javlja Tasnim News na Telegramu:
Međutim, snimak je zabilježen tokom dana, dok je trenutno u Iraku noć.
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Možda se događaj desio ranije tokom dana, a izvještaji su se tek sada pojavili.
Na fotografiji dole je prikazan trenutak kada iranska raketa pogodi središte okupirane teritorije.
Teško bombardiranje predgrađa Bejruta.
Libanski izvori izvijestili su da su se u predgrađu Bejruta čule jake eksplozije.
Izraelska okupacijska vojska također je objavila da je izvršila napade na "vojnu infrastrukturu Hezbolaha", javlja Tasnim News na Telegramu.
Duga lista civilnih meta u američkoj i izraelskoj agresiji u proteklih šest dana:
Najmanje jedan udar Hezbolaha u Izraelu, te nekoliko požara zbog otpada koji pada na najmanje tri mjesta (i Iran i Hezbolah).
Vizuelna potvrda udara rakete u području Tel Aviva.
Iran je objavio snimak obaranja američkog F-15 protivvazdušnom odbranom u Iranu.
Iranske cluster bombe izbačene iz rakete padaju na Tel Aviv.