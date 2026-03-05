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SUKOBI I DALJE TRAJU

Plemena traže američkog pilota nakon koji se katapultirano: Avion mu oborili Iranci

Međutim, snimak je zabilježen tokom dana, dok je trenutno u Iraku noć

Iranska PVO cilja američki F-15. Screenshot

A. O.

5.3.2026

Plemena iz Basre u Iraku nastavljaju napore da pronađu američkog pilota.

Nakon što su objavljene slike katapultiranja američkog pilota u provinciji Basra, plemena nastavljaju tražiti bilo kakav trag i apeliraju širom zemlje, javlja Tasnim News na Telegramu:

Isječak iz snimka. Screenshot

Međutim, snimak je zabilježen tokom dana, dok je trenutno u Iraku noć.

Video pogledajte OVDJE.

Možda se događaj desio ranije tokom dana, a izvještaji su se tek sada pojavili.

Na fotografiji dole je prikazan trenutak kada iranska raketa pogodi središte okupirane teritorije.

renutak kada iranska raketa pogodi središte okupirane teritorije. Screenshot

Teško bombardiranje predgrađa Bejruta.

Libanski izvori izvijestili su da su se u predgrađu Bejruta čule jake eksplozije.

Izraelska okupacijska vojska također je objavila da je izvršila napade na "vojnu infrastrukturu Hezbolaha", javlja Tasnim News na Telegramu.

Duga lista civilnih meta u američkoj i izraelskoj agresiji u proteklih šest dana:

Najmanje jedan udar Hezbolaha u Izraelu, te nekoliko požara zbog otpada koji pada na najmanje tri mjesta (i Iran i Hezbolah).

Vizuelna potvrda udara rakete u području Tel Aviva.

Iran je objavio snimak obaranja američkog F-15 protivvazdušnom odbranom u Iranu.

Iranske cluster bombe izbačene iz rakete padaju na Tel Aviv.

# SUKOBI
# SAD
# IRAK
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