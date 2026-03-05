Plemena traže američkog pilota nakon koji se katapultirano: Avion mu oborili Iranci

Plemena iz Basre u Iraku nastavljaju napore da pronađu američkog pilota. Nakon što su objavljene slike katapultiranja američkog pilota u provinciji Basra, plemena nastavljaju tražiti bilo kakav trag i apeliraju širom zemlje, javlja Tasnim News na Telegramu:

Isječak iz snimka . Screenshot Isječak iz snimka . Screenshot

Međutim, snimak je zabilježen tokom dana, dok je trenutno u Iraku noć. Video pogledajte OVDJE. Možda se događaj desio ranije tokom dana, a izvještaji su se tek sada pojavili. Na fotografiji dole je prikazan trenutak kada iranska raketa pogodi središte okupirane teritorije.

renutak kada iranska raketa pogodi središte okupirane teritorije . Screenshot renutak kada iranska raketa pogodi središte okupirane teritorije . Screenshot