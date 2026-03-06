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Situacija na Bliskom Istoku bi mogla ubrzo izmaći kontroli

Svi nezakoniti napadi na Bliskom istoku i šire uzrokuju ogromnu patnju i štetu civilima širom regiona, rekao je Gutereš

Antonio Gutereš, generalni sekretar UN. AP Photo / Khalil Senosi

B. S.

6.3.2026

Situacija na Bliskom istoku mogla bi da izmakne bilo čijoj kontroli, a ulozi ne mogu biti veći, saopštio je danas (6.marta) generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (Guterres).

Svi nezakoniti napadi na Bliskom istoku i šire uzrokuju ogromnu patnju i štetu civilima širom regiona, i predstavljaju ozbiljan rizik za globalnu ekonomiju, posebno za najranjivije ljude - napisao je Gutereš na svom nalogu na mreži X.

On je pozvao na prestanak svih borbi i na početak ozbiljnih diplomatskih pregovora.

 - Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, u kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu - prenosi Tanjug.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

# ANTONIO GUTERRES
# IRAN
# SAD
# IZRAEL
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