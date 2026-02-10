UN čeka da vidi koliko će SAD uplatiti od skoro četiri milijarde dolara duga

Ujedinjene nacije saopćile su u ponedjeljak da još uvijek čekaju da vide koliki dio gotovo četiri milijarde dolara, koliko Sjedinjene Američke Države duguju ovoj svjetskoj organizaciji, administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) namjerava uplatiti i kada će sredstva biti doznačena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (Antonio Guterres) prošle je sedmice upozorio da UN-u prijeti "skori finansijski kolaps" ukoliko se ne izmijene finansijska pravila ili svih 193 države članice ne ispune svoje obaveze, pri čemu je jasno aludirao prvenstveno na Sjedinjene Američke Države. Prema navodima zvaničnika UN-a, SAD duguju 2,196 milijardi dolara u redovni budžet organizacije, uključujući 767 miliona dolara za tekuću godinu. Osim toga, Vašington (Washington) duguje dodatnih 1,8 milijardi dolara u poseban budžet namijenjen mirovnim misijama UN-a širom svijeta, a taj iznos bi mogao i dalje rasti.

Američka misija pri Ujedinjenim nacijama potvrdila je da je američki ambasador Majk Volc (Mike Waltz) rekao kako Trampova administracija planira u narednim sedmicama uplatiti značajan dio zaostalih dugovanja, iako konačan iznos još nije preciziran. Njegove izjave prvi je objavio Reuters. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik (Stephane Dujarric) rekao je novinarima u ponedjeljak da je Gutereš "već neko vrijeme" u kontaktu s Volcom, te da je i glavni finansijski zvaničnik UN-a u stalnoj komunikaciji s američkim vlastima. - Čekamo da vidimo tačno kada će uplate biti izvršene i u kojem iznosu - kazao je Dužarik. U pismu koje je prošle sedmice uputio svim državama članicama, Gutereš je upozorio da bi sredstva u redovnom budžetu UN-a mogla biti iscrpljena već do jula, što bi ozbiljno ugrozilo funkcionisanje organizacije.

Predsjednik Tramp je ranije izjavio da Ujedinjene nacije nisu ispunile svoj puni potencijal. Njegova administracija tokom 2025. godine nije uplatila nijedan iznos u budžet UN-a, a povukla se i iz pojedinih tijela, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i UNESCO, te obustavila finansiranje desetina drugih međunarodnih institucija. Zvaničnici UN-a navode da se čak 95 posto ukupnih zaostalih dugovanja u redovni budžet odnosi upravo na Sjedinjene Američke Države.