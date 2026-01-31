NEIZMIRENI DOPRINOSI

Dramatično upozorenje Gutereša: Ujedinjene nacije pred finansijskim kolapsom

Situacija će se u bliskoj budućnosti dodatno pogoršati

Antonio Gutereš. Anadolija

A. O.

31.1.2026

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (United Nations – UN) Antonio Gutereš (António Guterres) upozorio je države članice da se ova međunarodna organizacija suočava s rizikom od „neposrednog finansijskog kolapsa“. 

Razlog su neizmireni doprinosi pojedinih zemalja, kao i budžetsko pravilo koje nalaže povrat neutrošenih sredstava, navodi se u pismu u koje je danas imao uvid Reuters.

U pismu upućenom ambasadorima pri UN-u, datiranom 28. januara, Gutereš je naveo:

- Kriza se produbljuje, ugrožava realizaciju programa i prijeti finansijskim kolapsom. Situacija će se u bliskoj budućnosti dodatno pogoršati".

Ujedinjene nacije se trenutno suočavaju s ozbiljnom krizom likvidnosti, nakon što su Sjedinjene Američke Države (United States), kao najveći donator, smanjile dobrovoljno finansiranje agencija UN-a i odbile izvršiti obavezne uplate u redovni i mirovni budžet organizacije.

- Ili da sve države članice u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju svoje obaveze, ili mora da se fundamentalno reformiše naše finansijsko pravilo kako bi se sprječio neposredni finansijski kolaps - upozorio je Gutereš, dodajući da bi raspoloživa sredstva mogla biti iscrpljena već do jula.

On je također naveo da su „odluke da se ne poštuju procijenjeni doprinosi, koji finansiraju značajan deo odobrenog redovnog budžeta, sada zvanično objavljene“.

Za sada nije poznato na koju se državu ili države ova izjava odnosi, dok portparol UN-a nije bio odmah dostupan za komentar.

# ANTONIO GUTERRES
# UN
# KOLAPS
# FINANSIJE
