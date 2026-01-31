Dramatično upozorenje Gutereša: Ujedinjene nacije pred finansijskim kolapsom

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (United Nations – UN) Antonio Gutereš (António Guterres) upozorio je države članice da se ova međunarodna organizacija suočava s rizikom od „neposrednog finansijskog kolapsa“.

Razlog su neizmireni doprinosi pojedinih zemalja, kao i budžetsko pravilo koje nalaže povrat neutrošenih sredstava, navodi se u pismu u koje je danas imao uvid Reuters.

U pismu upućenom ambasadorima pri UN-u, datiranom 28. januara, Gutereš je naveo:

- Kriza se produbljuje, ugrožava realizaciju programa i prijeti finansijskim kolapsom. Situacija će se u bliskoj budućnosti dodatno pogoršati".

Ujedinjene nacije se trenutno suočavaju s ozbiljnom krizom likvidnosti, nakon što su Sjedinjene Američke Države (United States), kao najveći donator, smanjile dobrovoljno finansiranje agencija UN-a i odbile izvršiti obavezne uplate u redovni i mirovni budžet organizacije.