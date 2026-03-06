Video / Pogođena američka korporacija KBR u Iraku: Decenijama igra ključnu ulogu u podršci američkim vojnim operacijama

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su se povećale nakon što je serija bespilotnih letjelica, za koje se vjeruje da pripadaju iranskim snagama ili njihovim proksijima, pogodila logističke i energetske objekte u Iraku. Među pogođenim ciljevima našla se i američka inženjerska i logistička korporacija KBR (Kellogg Brown & Root), koja decenijama igra ključnu ulogu u podršci američkim vojnim i civilnim operacijama u regiji.

Prema izvještajima sa terena, napad je izveden koordinisano u ranim večernjim satima. Dva drona kamikaze pogodila su sektor u okviru naftnog kompleksa Burjesia, gdje KBR upravlja ključnim inženjerskim projektima i održavanjem. Istovremeno, prijavljeni su udari i u blizini aerodroma u Basri te na naftnom polju Rumaila, što je pogodilo vitalne baze i infrastrukturu američkog prisustva u Iraku.

Iako su irački sistemi protivzračne odbrane uspjeli presresti dio letjelica iznad aerodroma u Bagdadu i Erbilu, nekoliko dronova je probilo zaštitni prsten i nanijelo materijalnu štetu civilnim objektima i postrojenjima koja koriste američki ugovarači.