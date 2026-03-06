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NAPAD DRONOVIMA

Video / Pogođena američka korporacija KBR u Iraku: Decenijama igra ključnu ulogu u podršci američkim vojnim operacijama

Serija bespilotnih letjelica, za koje se vjeruje da pripadaju iranskim snagama ili njihovim proksijima, pogodila logističke i energetske objekte

Pogođen KBR u Iraku. Platforma X

M. Až.

6.3.2026

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su se povećale nakon što je serija bespilotnih letjelica, za koje se vjeruje da pripadaju iranskim snagama ili njihovim proksijima, pogodila logističke i energetske objekte u Iraku. Među pogođenim ciljevima našla se i američka inženjerska i logistička korporacija KBR (Kellogg Brown & Root), koja decenijama igra ključnu ulogu u podršci američkim vojnim i civilnim operacijama u regiji.

Prema izvještajima sa terena, napad je izveden koordinisano u ranim večernjim satima. Dva drona kamikaze pogodila su sektor u okviru naftnog kompleksa Burjesia, gdje KBR upravlja ključnim inženjerskim projektima i održavanjem. Istovremeno, prijavljeni su udari i u blizini aerodroma u Basri te na naftnom polju Rumaila, što je pogodilo vitalne baze i infrastrukturu američkog prisustva u Iraku.

Iako su irački sistemi protivzračne odbrane uspjeli presresti dio letjelica iznad aerodroma u Bagdadu i Erbilu, nekoliko dronova je probilo zaštitni prsten i nanijelo materijalnu štetu civilnim objektima i postrojenjima koja koriste američki ugovarači.

# IRAN
# SAD
# IRAK
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